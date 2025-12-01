Öppen ansökan för erfarna markarbetare!
2025-12-01
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Är du en erfaren markarbetare som redan nu vill säkra kommande års möjligheter och samtidigt själv kunna välja vilken arbetsplats du hamnar på?
Vi samarbetar med både större, välrenommerade entreprenörer och mindre familjära företag - så du kan välja den typ av arbetsplats du trivs bäst i.
Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig GFL-lön, bra försäkringar och moderna personalförmåner. För rätt person finns dessutom goda möjligheter till återkommande uppdrag över flera säsonger och det är vanligt att våra konsulter blir erbjudna tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Hos Professionals Nord söker du en gång, sedan kontaktar vi dig och går igenom vilka av våra kundföretag som matchar din erfarenhet och dina önskemål. När du valt vilken arbetsplats du är intresserad av presenterar vi dig och om matchningen blir rätt anställs du av oss för det specifika uppdraget och arbetar ute hos just den kunden. Ansök redan idag så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns och hur vi kan hjälpa dig vidare i din karriär!
Om rollen
Du får möjlighet att arbeta hos välkända och etablerade aktörer inom mark och anläggning, likväl som hos mindre, familjära företag där teamkänslan är stark. Våra kundföretag håller hög kvalitet och erbjuder stabila projekt - och vi matchar dig mot den typ av arbetsplats du själv föredrar.
Vilka uppdrag du kan bli aktuell för beror helt på din erfarenhet och kompetens inom mark och anläggning. Beroende på bakgrund kan du matchas mot projekt som exempelvis omfattar:
• Grundläggning och markberedning
• VA-arbeten
• Schakt, rörläggning och återfyllnad
• Plattsättning och finplanering
• Vägarbeten och anläggning
• Arbete med maskiner, mätutrustning och laserinstrument
• Arbetsledning eller ansvar för delar av arbetsplatsen (för dig med rätt erfarenhet)
Det gör att du får ett uppdrag som motsvarar din nivå - oavsett om du vill arbeta praktiskt i produktionen eller ta mer ansvar på arbetsplatsen.
Du erbjuds
• Trygg anställning med kollektivavtal
• Marknadsmässig lön enligt GFL (din lön baseras på kundens nivå)
• Pensionsavsättningar, försäkringar och goda anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag och moderna personalförmåner
• Arbetskläder och utrustning vid behov
• En personlig kontaktperson som följer dig genom hela uppdraget
• Möjlighet att själv välja vilken arbetsplats du vill gå vidare med
• Stabilitet hos seriösa och välrenommerade företag i branschen
För rätt person finns goda möjligheter till återkommande uppdrag över flera säsonger - och det är även vanligt att våra konsulter blir erbjudna tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Vi söker dig som...
• Har tidigare erfarenhet av mark och anläggning
• Trivs i ett fysiskt arbete ute i friska luften
• Gillar problemlösning och att samarbeta
• Är självgående och trygg i yrkesrollenPubliceringsdatum2025-12-01Kvalifikationer
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Erfarenhet inom mark/anläggning (minst en säsong)
Meriterande: ESA, Heta arbeten, Arbete på väg, maskinvana, rörläggning.
Vad innebär en öppen ansökan hos oss?
Du söker en gång - vi kontaktar dig och presenterar flera olika kunder och projekt
Du väljer vilka arbetsplatser du vill gå vidare med
Du kan få uppdrag året runt eller under säsong - helt efter vad du själv vill
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: matilda.lindfors@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev.
Vill du ansöka utan cv? Maila matilda.lindfors@pn.se
och beskriv kort din erfarenhet.
#markarbete #entreprenad #anläggning #bygg
