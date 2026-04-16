Operatörer till stridsträningsanläggning i Kvarn
Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att försvarsmakten skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Din arbetsplats är av högsta internationella rang vad avser stridsträningsanläggningar.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Hos oss på STA MOUT (stridsträningsanläggning militära operationer i urban terräng), får du möjligheten att arbeta med spännande uppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende, här får du både ett eget ansvar och goda möjligheter för att kompetensutvecklas.
Du är en del av en erfaren och familjär arbetsgrupp om 3 st operatörer, 1 st simulator-tekniker, 1 st systemtekniker och 6 st yrkesofficerare (Chef, Stf Chef/KÖL, 4 st plut.instr.).
Tillsammans med dina kollegor stödjer du driften av stridsträningsanläggningen genom daglig och särskild tillsyn av anläggningens olika system. Arbetet är varierande där du arbetar med iordningsställande av anläggningen, funktionskontroll av simulatorer och av de övriga tekniska system som används under övningar.
Vid övningar genomför du tillsammans med de andra operatörerna uppföljning via systemet Excon, där du tar skärmdumpar, videoinspelningar, radiokommunikation och sammanställer detta i en PowerPoint som används vid utvärderingar av momenten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stödjer vid planering och förberedelser inför övning i samråd med Övningsledaren.
Skapar utvärderingsunderlag via ett system vid namn Excon under övning.
Stödjer med teknisk och grafisk expertis under genomförandet vid övning.
Ansvarar/stödjer den allmänna driften av byggnader, fordon och materiel.
Delta i anläggningens vidmakthållande, omsättning och utveckling.
Stödjer systemtekniker och simulatortekniker i deras huvudtjänster.
Stödjer chefen STA MOUT inom olika delområden såsom, administration, byggnadsansvar, brandsäkerhet, elsäkerhet, säkerhetstjänst, arbetsmiljö mm
Genomför förevisningar av anläggningen för nationella/internationella militära enheter/chefer, FMV, FOI, politiker/tjänstemän, industrin mmKvalifikationer
Gymnasieexamen.
God dator och IT-vana.
God kunskap/färdighet avseende MS Office.
God teknisk kompetens och erfarenhet rörande IS/IT och god kunskap rörande nätverkskommunikation och radiokommunikation.
God förmåga att tala, läsa och förstå svenska och engelska.
Körkort med minst B behörighet (manuell växellåda).
Meriterande
Erfarenhet av arbete med högt krav på simultankapacitet
Dokumenterad pedagogisk förmåga.
Högskoleutbildning inom programmering/IT.
Kunskaper om Windows klient och server.
Kunskap om 3D modellering.
Nätverkskunskaper CISCO (switchar).
Erfarenhet av arbete inom fotografering/ videoredigering /bildbehandling.
Kunskap om geografiskt informationssystem.
Militär bakgrund såsom genomfört värnplikt/GMU, inom Hemvärnet eller som yrkesofficer/reservofficer.
Militärt förarbevis för personbil och minibuss.
Utökade körkort/förarbevis såsom truck, fyrhjuling, lastbil och hjullastare.Dina personliga egenskaper
Tycker om att ta ansvar och arbeta under eget ansvar, är tydlig, strukturerad och ordningsam.
Driven, kreativ, lösningsorienterad och har förmågan att driva ditt arbete enskilt och arbeta självständigt men även god förmåga att samarbeta i grupp.
Hög integritet in mot arbetsgruppen men även mot övade förband och övriga intressenter.
En god kollega som är lojal, lyhörd och visar gott omdöme, lätt för att bemöta olika typer av människor.
Stresstålig och har lätt att hantera flera uppgifter samtidigt i en hektisk miljö.
Flexibel samt uthållig i att kunna arbeta både inomhus och utomhus oavsett tid på dygnet och årstid.
Ett stort datorintresse är av vikt då vi använder kvalificerade mjukvaror i en mängd olika operativsystem (Android, Windows XP/7/10/11, IOS).
Du har lätt att lära dig då vi genomför olika internutbildningar på våra unika system.
Vi som dina blivande kollegor lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar om tjänsten lämnas av
Chef STA MOUT, Pär Sjögren tfn 0730-66 80 20
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Emma Eklund, emma.x.eklund@mil.se
, tfn 0703 - 29 35 57
Fackliga representanter nås via växel: 010-826 50 00
Officersförbundet, Freddy Wozny
Försvarsförbundet, Britt Dahlman
SEKO, Crister FlorinÖvrig information
Arbetsort: Kvarn, tjänsteresor kan förekomma nationellt och internationellt
Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger
Tjänsten innebär säkerhetsprövning och krigsplacering
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-05-07. Så ansöker du
