Operatörer till produktion | Manpower | Hallstahammar

2026-04-30
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
Är du noggrann, praktiskt lagd och trivs i en industriell miljö? Vi på Manpower söker nu flera produktionsoperatörer till ett konsultuppdrag hos en kund inom tillverkningsindustrin i Hallstahammar. Uppdraget startar omgående och passar dig som vill arbeta i ett tekniskt och kvalitetsfokuserat produktionsarbete. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Hallstahammar
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid 07:30-16:00 (skiftgång kan förekomma framöver så vitkigt med flexibilitet)
Övrig information: Arbetet utförs på plats hos kund
Om jobbet som produktionsoperatör
Som produktionsoperatör hos oss på Manpower arbetar du ute hos vår kund i Hallstahammar, där du blir en viktig del av tillverkningsprocessen. Kunden söker flera operatörer till olika avdelningar, vilket innebär varierande arbetsuppgifter inom produktion av keramiska element.
Arbetet kräver god noggrannhet, fingerfärdighet och ansvarskänsla, då momenten utförs med höga kvalitetskrav. Du kommer att arbeta både självständigt och i team i en produktionsmiljö där säkerhet och precision är centralt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Montering av keramiska element i olika fibermoduler
Bearbetning av fiber samt fixering av element i fibermoduler
Tillverkning av keramiska element genom slipning, bockning, spiralisering och svetsning
Riktning av element under svetslåga, vilket kräver noggrannhet och försiktighet
Hantering av maskiner såsom borrar, fräsar och sågar
Följa arbetsinstruktioner, ritningar och säkerhetsföreskrifter
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta praktiskt. Du har lätt för att samarbeta med andra, är flexibel i ditt arbetssätt och har god planeringsförmåga. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi ser att du har:
Noggrannhet och god kvalitetsmedvetenhet
God samarbetsförmåga
Flexibilitet och ansvarstagande
Förmåga att planera och strukturera ditt arbete
Förståelse för och vilja att arbeta enligt instruktioner och säkerhetsrutiner
Meriterande:
Truckkort (A1-A4), exempelvis ledstaplare och motviktstruck
Traverskort
Förmåga att läsa och förstå ritningar
Erfarenhet av att arbeta med maskiner såsom borrar, fräsar och sågar
Tidigare erfarenhet från industri eller produktion
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare John Johansson via e-post: John.Johansson@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Manpower AB
722 13 HALLSTAHAMMAR
John Johansson John.Johansson@manpower.se
