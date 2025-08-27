Operatörer till Polisens kontaktcenter i Nässjö
Polismyndigheten, Polisregion Öst
2025-08-27
Vi söker nu operatörer till Polisens kontaktcenter i Region Öst som ligger i Nässjö.
Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor att utvecklas och vara delaktig i polisens brottsbekämpande verksamhet.
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polismyndigheten består av sju polisregioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. I Polisregion Öst ingår polisområdena Östergötland, Södermanland och Jönköping samt flera regionala enheter däribland Polisens kontaktcenter.
Polisens Kontaktcenter (PKC) är oftast allmänhetens första kontakt med Polisen. Vår målsättning är att på ett effektivt sätt kunna serva medborgarna gällande tillgänglighet och kvalitet. Uppdraget är att vara det första steget i en effektiv kvalitetssäkrad brottsbekämpningsprocess, med fokus på brottsofferbemötande.
PKC Region Öst ligger i Nässjö där ett 130-tal anställda för närvarande arbetar.
Förutsättningen för att du ska bli operatör på PKC är att du kan delta på utbildningen som startar 2 februari 2026. Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du tar emot och dokumenterar brotts- och förlustanmälningar, ger upplysningar, tar emot tips samt håller förhör med brottsutsatta personer och vittnen. PKC hanterar även förhör vid ansökan om kontaktförbud samt hjälper regionen vid större händelser genom till exempel dörrknackningsförhör via telefonen.
Du lämnar också information om lagar och förordningar till medborgarna. Det ställer krav på att du kan tolka och tillämpa de regelverk som gäller och att du är samhällsorienterad. En annan viktig del av arbetet är att vara tillgänglig för allmänheten och att omhänderta dem på ett effektivt sätt.
Som operatör arbetar du självständigt men också i nära samarbete med andra inom och utanför organisationen. Då direktiv om arbetet ibland förändras är det viktigt att du lätt kan anpassa dig till förändringar och nya förutsättningar. Arbetet är stillasittande och du pratar i telefonen större delen av dagen. Periodvis kan arbetsbelastningen vara hög och arbetet kan ibland upplevas psykiskt påfrestande.
Polisens kontaktcenter är bemannat årets alla dagar, mellan 06.30-23.00, vilket innebär att du arbetar oregelbundna tider.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning
• Minst två års sammanhängande arbetslivserfarenhet i närtid som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen
• Arbetslivserfarenhet av kundkontakter och administrativt arbete i närtid exempelvis från kundtjänst, telefoni eller annat servicearbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• God datorvana - förmåga att använda datorer och olika program
• Mycket god förmåga att uttrycka dig korrekt i tal och skrift på svenska
• God förmåga att uttrycka dig i tal, främst i tal och förståelse men även i skrift på engelska
• B-körkort
Innan en eventuell intervju, så kommer tester att utföras för att säkerställa din kunskapsnivå i bland annat god datorvana, samt kunskapen i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet i närtid av att arbeta med människor, med fördel med människor i utsatta situationer
• Eftergymnasial utbildning, med fördel inom juridik, beteendevetenskap eller kriminologi
• Ytterligare språkkunskaper än svenska, engelska och de nordiska språken
• Vana av att arbeta med utredande uppgifter, gärna från offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att ha arbetat oregelbundna tider
• Vana av att analysera och dokumentera informationDina personliga egenskaper
Du är van vid ett högt arbetstempo där du snabbt och effektivt kan omhänderta och identifiera inringarens behov. Arbetet kräver att du har en personlig mognad samt att du har förmåga att kommunicera med olika typer av människor i olika sinnesstämningar. Du är flexibel och bra på att prioritera i stressiga situationer, vilket krävs då arbetsbelastningen skiftar. Utöver det ska du ha hög känsla för rättssäkerhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Du måste bifoga kopia på slutförd gymnasieexamen.
Observera att om du inte har svensk gymnasieexamen måste du få denna validerad av Universitets- och högskolerådet (UHR).
Arbetsort: Nässjö
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Utbildningsstart: 2 februari 2026, obligatorisk för att anställning ska bli aktuell
Arbetstid: Årets alla dagar, varierande arbetspass mellan klockan 06.30-23.00
Funktion: Operatör PKC
Anställningsbenämning: Administratör
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273951/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Öst Kontakt
Gruppchef
Mikael Dahlman mikael.dahlman@polisen.se 010- 56 86 618 Jobbnummer
9477404