Operatörer till Orkla - extrajobb i produktion Tollarp

Adecco Sweden Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kristianstad
2026-07-06


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Kristianstad, Karlshamn, Eslöv, Tomelilla, Lund eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-06

Om tjänsten
Vill du bli en del av produktionen bakom några av Sveriges mest välkända livsmedelsprodukter? Nu söker vi 5 operatörer till Orkla Foods Sverige i Tollarp för ett flexibelt extrajobb med start i augusti/september.
Perfekt för dig som pluggar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill kombinera det med ett meriterande extrajobb i en välkänd produktionsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Som operatör arbetar du nära produktionen och bidrar till att flödet fungerar smidigt och effektivt. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Övervakning och drift av produktionslinje
Paketering och hantering av livsmedelsprodukter
Kvalitetskontroller enligt gällande rutiner
Påfyllning av material och enklare maskinhantering
Städning och hygienarbete enligt HACCP
Följa säkerhets- och produktionsrutiner

Arbetet sker i skift, vilket innebär varierande arbetstider dag, kväll och natt beroende på behov.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en fartfylld produktionsmiljö och gillar att arbeta praktiskt. Du är noggrann, ansvarstagande och fungerar bra i team.

Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier eller arbete)
God svenska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta skift

Meriterande:
Erfarenhet från industri, lager eller produktion
Truckkort
Tidigare arbete inom livsmedelsindustri

Om uppdraget
Start: Augusti/September
Omfattning: Extra vid behov
Plats: Orkla Foods Sverige, Tollarp
Antal tjänster: 5
Anställningsform: Konsultuppdrag via Adecco


Vi erbjuder
Ett meriterande extrajobb i en stabil och välkänd produktionsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bygga erfarenhet inom livsmedelsindustrin. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till en verksamhet där kvalitet och tempo går hand i hand.

Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Adecco Sweden Aktiebolag (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Järnvägsgatan 23 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
Adecco

Kontakt
Assistant Consultant Manager
Artemis Nikpour
Artemis.Nikpour@adecco.se

Jobbnummer
9993985

Prenumerera på jobb från Adecco Sweden Aktiebolag

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag: