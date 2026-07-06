Operatörer till Orkla - extrajobb i produktion Tollarp
Adecco Sweden Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kristianstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kristianstad
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vill du bli en del av produktionen bakom några av Sveriges mest välkända livsmedelsprodukter? Nu söker vi 5 operatörer till Orkla Foods Sverige i Tollarp för ett flexibelt extrajobb med start i augusti/september.
Perfekt för dig som pluggar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill kombinera det med ett meriterande extrajobb i en välkänd produktionsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Som operatör arbetar du nära produktionen och bidrar till att flödet fungerar smidigt och effektivt. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Övervakning och drift av produktionslinje
Paketering och hantering av livsmedelsprodukter
Kvalitetskontroller enligt gällande rutiner
Påfyllning av material och enklare maskinhantering
Städning och hygienarbete enligt HACCP
Följa säkerhets- och produktionsrutiner
Arbetet sker i skift, vilket innebär varierande arbetstider dag, kväll och natt beroende på behov.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en fartfylld produktionsmiljö och gillar att arbeta praktiskt. Du är noggrann, ansvarstagande och fungerar bra i team.Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier eller arbete)
God svenska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta skift
Meriterande:
Erfarenhet från industri, lager eller produktion
Truckkort
Tidigare arbete inom livsmedelsindustri
Om uppdraget
Start: Augusti/September
Omfattning: Extra vid behov
Plats: Orkla Foods Sverige, Tollarp
Antal tjänster: 5
Anställningsform: Konsultuppdrag via Adecco
Vi erbjuder
Ett meriterande extrajobb i en stabil och välkänd produktionsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bygga erfarenhet inom livsmedelsindustrin. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till en verksamhet där kvalitet och tempo går hand i hand.
Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Järnvägsgatan 23 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant Consultant Manager
Artemis Nikpour Artemis.Nikpour@adecco.se Jobbnummer
9993985