Operatörer till norra Skåne - jobba helg men få betalt för heltid!
2026-01-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Malmö
, Halmstad
, Trelleborg
, Kristianstad
Operatör till Nanostone
Jobba helg - få betalt för heltid
Vill du vara en del av ett växande företag där din insats verkligen gör skillnad? Trivs du med fysiskt arbete, frihet under ansvar och nöjda kunder? Då kan detta vara jobbet för dig.
Nanostone söker nu engagerade operatörer som vill bli en del av vårt sammansvetsade team och hjälpa kunder att underhålla sina hem på ett hållbart och professionellt sätt. Hos oss får du ett varierat arbete där du ser tydliga resultat varje dag.
Du utgår från ditt hem, med placering i eller i närheten av: Halmstad, Falkenberg, Båstad, Laholm, Kristianstad, Åhus, Hässleholm, Ängelholm, Helsingborg, Höör, Hörby.
Din roll
Som operatör hos Nanostone är du företagets ansikte utåt. Du besöker våra kunder på plats och ansvarar för specialrengöring och ytbehandling av utomhusmiljöer såsom stenplattor, träterrasser, tak och fasader.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Rengöring med högtryck * Impregnering av ytor och förebyggande algbehandling * Rensning av hängrännor och gräsbehandlingar * Merförsäljning och proaktivt försäljningsarbete vid kundbesök * Underhåll av din servicebil * Säkerställande av hög kundnöjdhet
Arbetstider & upplägg
• Arbetstid: fredag-söndag * Du arbetar totalt 30 timmar per vecka - men får betalt för 40 timmar * Du delar servicebil med en kollega i ditt närområde som arbetar måndag-torsdag
Ett perfekt upplägg för dig som vill ha längre ledighet under veckan, studerar eller helt enkelt vill ha mer balans i livet.
Vad vi erbjuder
• Visstidsanställning med möjlighet till förlängning och tillsvidareanställning * Timlön med bonus- och provisionsmöjligheter * Start enligt överenskommelse, med planerad start i början av 2026 * Grundlig onboarding där du får rätt utbildning, kunskap och verktyg för att lyckas * Ett stabilt och växande företag med stark teamkänsla
Vi söker dig som
• Gillar att arbeta fysiskt och trivs med att jobba utomhus * Är lösningsorienterad, initiativrik och flexibel * Kan arbeta både självständigt och i team * Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande * Har B-körkort för manuell bil * Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Praktisk information
• Du utgår från ditt hem och kör till kunder med servicebil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
