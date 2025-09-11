Operatörer till livsmedelsproduktion i Varberg
Jovi Konsult AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Varberg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Varberg
2025-09-11
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu drivna maskinoperatör och operatörer till vår kund i Varberg. Arbetet kommer att bestå av att övervaka och förse maskiner med material samt ansvara för hela linjen så att processen flyter på som planerat. Andra arbetsuppgifter kan förekomma så som paketering, påfyllning av material samt lagerarbete. Du kommer att arbeta nära med övriga produktions kollegor men behöver även vara initiativtagande och problemlösare.Bakgrund
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete som maskinoperatör(merit om det är inom livsmedel, men ej krav)
Ett tekniskt intresse och vill lära dig nya saker
Erfarenhet av arbete inom produktion (Livsmedel är meriterande)
Bra svenska
God fysisk förmåga
Flexibel och kan arbeta både självständigt och i team
Har möjlighet att arbeta skift vid behov.
Start: September/Oktober Tider: Dag Omfattning: Heltid.
Du kommer att vara uthyrd konsult till kunden på 6 månaders provanställning med chans till övergång till kund för anställning efter avslutad period. Om företaget
Företaget är en ledande aktör inom sås och majonnäs branschen, med modern maskinpark och många artiklar.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9504918