Operatörer till hygientillverkare i Falun

Är du en person som trivs i ett högt tempo och gillar att ha många bollar i luften? Till vår kund i Hosjö, Falun söker vi nu fler operatörer till deras produktion av hygienartiklar.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kund.
Vi söker nu fler operatörer som kommer starta omgående.

Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en intensiv och dynamisk miljö där flera processer sker samtidigt i maskinerna. Det krävs att du har god datavana och att du är stresstålig, då arbetet innebär att snabbt kunna hantera förändringar och hålla koll på flera moment samtidigt.
Arbetet sker i en hygienzon, vilket innebär att det finns strikta regler kring hygien och arbetsrutiner. Du blir en del av ett glatt och sammansvetsat team med god stämning och samarbete.
Arbetstider
* Inledningsvis dagtid:
Måndag-torsdag kl. 06:00-15:00
Fredag kl. 06:00-14:05
* Senare övergång till 2-skift:
Måndag-torsdag kl. 06:00-15:00
Fredag kl. 06:00-14:05
* Varannan vecka kvällsskift
Måndag-Torsdag kl. 14:55-00:30
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av industriellt arbete eller produktion (meriterande)
* Har god datorvana och tekniskt intresse
* Är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk
* Trivs med att arbeta i ett högt tempo och är stresstålig
* Är en lagspelare med god kommunikationsförmåga
* Körkort och tillgång till bil (krav)
* Truckkort, minst A1-4 och B1Företaget
Företaget är en etablerad aktör inom tillverkning av hygienartiklar och har sin produktion i Hosjö, Falun. Här får du möjlighet att bli en del av ett engagerat team som arbetar med produkter som gör skillnad i människors vardag.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Hammarin Holmerud på 023-705548 eller anna.holmerud@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
