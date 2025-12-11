Operatörer till högteknologisk hjälmtillverkning i Gagnef
2025-12-11
Tekniskt intresserad och noggrann? Vi söker dig!
Vill du arbeta med avancerad produktion i en modern och trivsam miljö? Då har vi rollen för dig!
Vi söker maskinoperatörer till ett spännande uppdrag hos en ledande tillverkare av högteknologiska svetshjälmar. Här blir du en del av ett engagerat team där kvalitet och innovation står i centrum.
Uppdraget startar omgående.
* Plats: Gagnef
* Anställningsform: Heltid, du blir anställd av Manpower och arbetar på plats hos vår kund
* Start: Omgående
* Arbetstider:
* Måndag-torsdag: 06.00-15.00
* Fredag: 06.00-12.00
Som maskinoperatör kommer du att:
* Ställa in och köra produktionsmaskiner
* Ladda råmaterial och ta hand om färdiga produkter
* Säkerställa hög kvalitet och följa instruktioner noggrant
Vi söker dig som:
* Har tekniskt intresse och öga för detaljer
* Har B-körkort
* Är flexibel och beredd att arbeta skift vid behov
* Har kunskap inom automationsteknik (meriterande)
* Meriterande om du har truckkort
Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med praktiskt arbete. Samarbete och kvalitet är viktigt för dig!
Vi erbjuder:
* En arbetsplats med god gemenskap och högt engagemang
* Möjlighet att utvecklas inom teknik och produktion
* Ett spännande uppdrag hos en innovativ aktör
Varför Manpower?
Hos oss får du trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Som konsult får du chansen att bredda din erfarenhet, skapa nya kontakter och utvecklas i din yrkesroll. Din konsultchef finns alltid tillgänglig för att stötta dig under hela uppdraget.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuer löpande och tillsättning sker så fort som möjligt, så vänta inte med att söka!
Vid frågor, kontakta ansvarig konsultchef Anna Hammarin Holmerud via e-post: anna.holmerud@manpower.se
eller telefon 023-705548.
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
Anna Hammarin Holmerud anna.holmerud@manpower.se +46703770428
