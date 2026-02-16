Operatörer till 114 14 Nationella telefonväxeln
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu dig som vill arbeta som operatör vid polisens nationella telefonväxel 114 14 med placering i Stockholm. Vi söker operatörer som har möjlighet att arbeta dagtid, kvällstid, helger och nätter. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige, samtidigt som du utvecklas och får erfarenheter för livet.
Nationella kontaktenheten som Nationella telefonväxeln tillhör, har huvudansvar för Polismyndighetens service och medborgarmöten. Det innebär att säkerställa att medborgare får sitt behov tillgodosett när man använder e-tjänster för att anmäla brott eller lämna tips, besöker våra receptioner eller ringer polisens telefonväxel 114 14. Utöver det huvudansvar för hantering av pass, nationella id-kort samt tjänstekort.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Vi är en växande organisation med spännande utmaningar. Telefonväxelns viktigaste uppgift är att dygnet runt snabbt, korrekt och professionellt förmedla inkommande samtal till Polismyndigheten. Arbetet innebär kontakt med människor som är i behov av polisens insatser för hjälp och service. Vi har ett högt inflöde av samtal och medborgare som vänder sig till oss med frågor av skiftande karaktär.
Du kommer att ta emot samtal och självständigt utföra samtalssortering med efterföljande arbetsuppgifter. Du ansvarar för att ge god service till både interna och externa kontakter, lämna information och upplysningar till medborgarna samt medverka till att upprätthålla ett gott samarbete både internt och externt. Målsättningen för verksamheten är att öka andelen ärenden som kan avslutas i första ledet utan att kopplas vidare. Utöver det ska du delta aktivt och medverka till utveckling av verksamheten. Du kommer att få en bred och gedigen kunskap om Polismyndighetens organisation och dess samhällsfunktion.
NTV är bemannat dygnet runt, 365 dagar om året. Arbetstiden förläggs genom treskift vilket innebär dag-, kväll- och nattjänstgöring. Du kommer att schemaläggas vilket innebär att du inte kan välja att arbeta dag, kväll eller natt.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Godkänd och avslutad gymnasieexamen eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst ett års aktuell och sammanhängande arbetslivserfarenhet (heltid) inom service eller annat verksamhetsområde som arbetsgivaren bedömer relevant
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av treskifttjänstgöring (dagtid, kvällstid, helger och nätter)
Erfarenhet av arbete på obekväma tider (kvällar, nätter och helger)
Erfarenhet av att arbeta i flera parallella datorsystem
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
Erfarenhet av arbete i större kontaktcenterplattform, exempelvis från callcenter, kundtjänst, växel och som larmoperatör
Ytterligare språkkunskaper du kan använda dig av i professionella sammanhang som arbetsgivaren bedömer relevant
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god kommunikationsförmåga och är lyhörd i samtal, eftersom telefonen är ditt främsta arbetsredskap. Det innebär även att du genom gott bemötande och servicekänsla behöver styra samtalen och säkerställa att ditt budskap når fram. Då vi möter medborgare i alla situationer i livet krävs det att du har god förmåga att hantera samtal av tyngre karaktär.
För att göra korrekta avvägningar och prioriteringar i samtalen behöver du snabbt sätta dig in i inringarens perspektiv och ha empati för situationen utan att låta känslorna ta överhanden. Du sätter ett värde i att genomföra dina arbetsuppgifter på ett professionellt och uthålligt vis samtidigt som du behöver ha förmågan att växla tempo. Andra skulle beskriva dig som en stabil och stresstålig person med hög personlig mognad.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten kontakta: rekrytering.ntv-stockholm@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Telefonintervjuer kommer genomföras under v. 11
Intervjuer och arbetsprov kommer hållas på plats i Stockholm under v.12-13
Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning om 6 månader
Arbetsort: Stockholm, Farsta
Arbetstidsförläggning: Periodplanerad arbetstid (treskifttjänstgöring dagtid, kvällstid, helger och nätter)
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse, preliminär start i juni 2026. Anställningen kommer att starta med en introduktionsutbildning. Godkänd utbildning är ett krav för anställning.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev), besvara urvalsfrågorna samt bifoga ditt examensbevis från gymnasiet alternativt motsvarande utbildning. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
