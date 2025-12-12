Operatörer sökes till Transportplaneringscentralen - Solna
2025-12-12
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Intervjuer kommer att ske Måndagen den 19 Januari fysiskt på plats på kontoret i Solna och för de som går vidare i processen kommer en säkerhetsprövningsintervju att genomföras fysiskt på plats Tisdagen den 20 Januari.
Resor kan förekomma i tjänsten.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som operatör är du operativ ansvarig för larm dygnet runt. Du har även det operativa ansvaret att leda och fördela transportuppdrag inom ditt ansvarsområde. Detta utifrån ett verksamhetsperspektiv med mandat att besluta om bl.a. fängsel och bemanning. Planeringen görs utifrån högt ställda krav på säkerhet, effektivitet, servicegrad och god resurshantering. I det dagliga arbetet har du kontakt med bl.a. beställare, resebyrå, flygbolag, gränspolis med flera. Du kommer att arbeta i kriminalvårdens administrativa system och ha visst ansvar för personalrangering.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
Ingå i ordinarie planeringsorganisationen under kontorstid helgfria vardagar
Ansvara för samtliga planeringsområden utanför ordinarie kontorstid helgfria vardagar
Hantera inkomna transportbeställningar utanför ordinarie kontorstid
Bereda lägesrapporter innehållande uppföljning och omvärldsbevakning.
Du är en tydlig arbetsgivarrepresentant. Du ska kunna leda och stödja personalen och övriga transportplanerare i arbetet på ett stimulerande och meningsfullt sätt, samt kunna upprätthålla en hög dynamisk säkerhetsprofil i det dagliga arbetet. Verksamhetens behov samt riktade uppdrag från kriminalvårdsinspektören kommer att påverka den mer detaljerade fördelningen av arbetsuppgifter inom ansvarsområdet. Arbetet bedrivs tidvis under tidspress och vi är i tjänst året runt och dygnets alla timmar.Kvalifikationer
Arbetet som operatör är en service och kvalitetssäkringsfunktion som kräver att du är flexibel, noggrann, har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga inom sektionen och enheten men även med andra aktörer inom som utanför myndigheten.
Du arbetar bra med andra människor. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och är självgående. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Tjänsten kräver stort ansvarstagande och kräver att man arbetar strukturerat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning i form av slutbetyg/gymnasieexamen.
* Flerårig arbetslivserfarenhet av transportplanering och/eller personalplanering.
* Aktuell erfarenhet av arbete inom Kriminalvården eller arbete inom säkerhets- eller transportverksamhet.
* Goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift.
* God datorvana.
* Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
* Logistikutbildning alternativt styrkt tidigare erfarenhet från logistikarbete på planerings- eller ledningsnivå som Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av att ha arbetat på Kriminalvårdens Transportavdelning.
* Erfarenhet av att ha arbetat som vakthavande befäl inom Kriminalvården eller polismyndigheten.
* Har erfarenhet av flyg- eller resebranschen på administrativ nivå eller operativt på högre nivå än klargöringspersonal.
* Har erfarenhet att arbeta med transportplanering eller arbete på en larmcentral.
* Erfarenhet av operativt arbete i arbetsledande befattning.
* Behärskar ytterligare språk förutom ovanstående.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
