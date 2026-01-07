Operatörer sökes till företag i Finspång
Jobandtalent Sweden AB / Processoperatörsjobb / Finspång
2026-01-07
Publiceringsdatum2026-01-07
Som kvalitets-operatör kommer du att säkerställa produkternas kvalitet, emballera och packa gods. Arbetet sker vid produktionslinjens slutstation och bedrivs i skift.
Om dig
Vi söker en person som har erfarenhet inom produktionsmiljö och kvalitetskontroll, med särskild förmåga att säkerställa att produkter uppfyller de fastställda kvalitetskraven. Noggrannhet är ett måste, och tidigare erfarenhet av skiftarbete uppskattas. Din förmåga att vara flexibel och anpassa dig till förändringar är essentiell för att lyckas i denna position. Vi värdesätter också ditt starka engagemang och din drivkraft att växa inom företaget.
Önskvärda kvalifikationer
Du behöver ha truckkort och traverskort, vilket hjälper vid hantering av material och produkter på produktionsgolvet. Erfarenhet av emballering och paketering är ett plus, då du kommer att ansvara för att produkterna levereras till kunder på ett säkert och effektivt sätt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta Account Manager Tolga Demir via e-post: tolga.demir@jobandtalent.com
Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
