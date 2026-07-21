Operatörer sökes till AstraZeneca Sweden Operations samt Sweden Biologics
Posti Logistics Staffing AB / Maskinoperatörsjobb / Södertälje Visa alla maskinoperatörsjobb i Södertälje
2026-07-21
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som operatör inom Sweden Operations och Sweden Biologics är du en viktig del i verksamheten där du kvalitetssäkrar arbetet och bidrar till att kunden kan känna sig trygg med produkten. Du övervakar produktion, hanterar maskiner/utrustning, utför enklare underhållsarbeten samt dokumenterar dina löpande arbetsmoment. Uppföljning och problemanalyser gör du med hjälp av Lean-verktyg. Operatörer sköter driften av tillhörande utrustning inom ett avsnitt. Detta innebär förberedelser inför
nya processer, övervakning under processens gång, samt avslutande åtgärder (rengöring etc.) efter avslutad process.
Allt arbete är standardiserat och det ingår i samtliga roller att arbeta med ständiga förbättringar. Allt arbete sker enligt skriftliga instruktioner SOP och följer GMP (Good Manufacturing Practice).
Företaget har öppet dygnet runt och du kommer att arbeta skift.Profil
Du som söker besitter följande:
• Gymnasiekompetens alternativt relevant arbetslivserfarenhet. (erfarenhet från industri och produktion)
• Meriterande är studier på Mälardalens tekniska gymnasium, MTG.
• Meriterande är vana av att arbeta i en aseptisk miljö
• Minst två års arbetslivserfarenhet är önskvärt. Gärna inom industri och produktion, särskilt inom läkemedelsbranschen
• Krav på mycket goda kunskaper i både tal, skrift och läsförståelse i det svenska språket. (Test kommer att genomföras)
• Krav på att kunna arbeta alla typer av skift
• Erfarenhet av att dokumentera, t ex avvikelserapportering, vana att arbeta med protokoll, recept, loggböcker eller liknade (ett dokumentationstest kommer att genomföras vid intervjutillfället)
• Dokumenterat god systemvana, t ex SAP eller motsvarande är meriterande
• Erfarenhet av GMP och LEAN är meriterande.
• Krav på truckkort.
Vi tror att du som person är noggrann, strukturerad, självständig och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att arbeta i en föränderlig verksamhet och är duktig på att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Arbetet som operatör kan ibland vara fysiskt krävande, något du bör vara redo för.
Det är ett stort plus om du brinner för teknik och har en strävan efter utveckling. Här finns goda utvecklingsmöjligheter. Sök idag då vi rekryterar löpande och platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagOm företaget
Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Aditro Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster. Läs gärna mer på aditrologistics.se
Aditro Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Strandbergsgatan 55 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Daniel Danho Daniel.Danho@posti.com Jobbnummer
10008227