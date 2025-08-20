Operatörer för renrumsarbete sökes till Kungsholmen!
2025-08-20
Är företagets värderingar viktigt i ditt dagliga arbete? Söker du ett arbete med möjlighet att göra skillnad? Är du en person som söker långsiktighet och utveckling? Då är denna tjänst för dig!
Vår kund på Kungsholmen söker nu fler drivna operatörer för utökning för en av deras avdelningar! Det är ett spännande arbete där du får vara del av människors hälsa och välmående. Du kommer börja som konsult via Uniflex med stora möjligheter till fast anställning hos kunden för rätt person. Tveka inte utan sök tjänsten idag!Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
I denna roll är du beroende av ett gott teamwork och samarbete! Ni arbetar både fysiskt och tätt ihop så denna tjänst kräver att du vill ha nära till dina kollegor. I arbetet kommer du bidra till en första kvalitetskontroll i en läkemedelsproduktion därför är noggrannhet av yttersta vikt! Som operatör hos oss kommer att arbeta i renrumsmiljö under stort ansvar.
Krav för tjänsten:
• Du ska kunna arbeta skift.
• Du vill arbeta fysiskt.
• Du har fullständig gymnasieexamen.
• Du kan hantera skriftlig dokumentation på svenska.
• Du är ute efter ett långsiktigt arbete.
• Du har en förståelse för och intresse av läkemedelsindustrin.
• Du är driven, nyfiken, öppen och vill efterleva företagets värderingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9468092