Operatör till vår kund - bli en del av ett växande team!
Processbemanning Svenska AB / Grafikerjobb / Malmö
2025-11-06
Plats: Malmö
Anställningsform: Heltid Start: Enligt överenskommelse
Vi söker nu en noggrann och engagerad operatör till vår kund inom tillverkningsindustrin. Här blir du en viktig del av ett team som arbetar med kvalitet, tempo och stolthet i varje produkt som lämnar produktionen.
Om rollen
Som operatör hos vår kund kommer du att:
• Köra och övervaka moderna maskiner inom tryck och efterbehandling.
• Säkerställa att produktionen följer kvalitetskraven.
• Utföra enklare underhåll och justeringar.
• Arbeta nära kollegor inom produktion, planering och kvalitet för att nå gemensamma mål.
Vi söker dig som trivs i en produktionsmiljö, gillar teknik och vill bidra till ett stabilt flöde och nöjda kunder.
Vem är du?
• Du har tekniskt intresse och gärna erfarenhet från industri, tryckeri eller liknande.
• Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Du trivs i ett team och är van att arbeta i ett högt men kontrollerat tempo.
• Erfarenhet som maskinoperatör är meriterande, men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person - din inställning, samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat betyder minst lika mycket som din erfarenhet.
Vi erbjuder
• En stabil arbetsplats hos ett växande företag med stark laganda.
• Utbildning och introduktion på plats - du får lära dig maskinerna.
• Möjlighet att utvecklas internt inom teknik, kvalitet och produktion Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
