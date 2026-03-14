Operatör till produktion av stålprodukter - tvåskift
Shark Bemanning AB / Ugnsoperatörsjobb / Västervik
2026-03-14
Vill du arbeta i en stabil industrimiljö där teamwork, kvalitet och teknik står i centrum? Vi söker nu en operatör till produktion av kättingprodukter i stål. Här får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där din insats är viktig för att hålla produktionen effektiv, säker och kvalitativ.
I rollen som operatör arbetar du nära dina kollegor i produktionen och ansvarar för att våra maskiner och processer fungerar optimalt. Arbetet är varierat och passar dig som gillar teknik, är praktiskt lagd och trivs i en aktiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-03-14Arbetsuppgifter
Köra och övervaka maskiner inom tråddragning, glödgning, svetsning, härdning, målning och kalibrering
Utföra enklare operatörsunderhåll och maskinomställningar
Säkerställa ordning och reda i produktionen
Samarbeta med teamet och bidra till ett smidigt produktionsflöde
Tjänsten är förlagd till tvåskift, vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta i skift.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från industri eller produktion - men rätt inställning och vilja att lära är viktigast
Är praktiskt lagd, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Har förståelse för säkerhet, kvalitet och effektivitet i industriproduktion
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Industriutbildning
Truckkort och/eller traverskort
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7388095-1893619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
593 33 VÄSTERVIK Arbetsplats
