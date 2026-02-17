Operatör till produktion av kättingprodukter i stål
Är du en händig, noggrann och lösningsorienterad person med intresse för industriproduktion? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Som operatör spelar du en viktig roll i vår produktion av kättingprodukter i stål. Du arbetar nära dina kollegor i ett team där kvalitet, säkerhet och effektivitet står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Drift och övervakning av maskiner för tråddragning, glödgning, svetsning, härdning, målning och kalibrering.
Genomföra operatörsunderhåll och maskinomställningar vid behov.
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen genom löpande städning.
Arbeta i affärssystemet SAP samt följa upp maskinernas effektivitet och tillgänglighet via Balthzar.
Vara flexibel och stötta teamet där det behövs för att säkerställa en smidig och effektiv produktion.
Tjänsten är förlagd till tvåskift, vilket innebär att vi söker dig som är flexibel och trivs med skiftarbete.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av industriarbete - men har du rätt vilja och engagemang ser vi gärna att du söker även utan tidigare erfarenhet.
Är positiv, praktiskt lagd och tar gärna initiativ.
Har god förståelse för vikten av säkerhet, kvalitet och effektivitet i industrimiljö.
Är noggrann och har lätt för att samarbeta i team.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande (men inget krav):
Industriutbildning
Truckkort och/eller traverskort
Observera att utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras inför eventuell anställning.
Vi erbjuder:
En varierad och utvecklande arbetsmiljö
Ett sammansvetsat team med stark laganda
Stora möjligheter till kompetensutveckling inom industrin
Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
