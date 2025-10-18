Operatör Till Linsproduktionen Hos Teledyne Flir, Nattskift
Academic Work Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm
2025-10-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos vår kund blir du en del av ett härligt gäng som arbetar med montering av högteknologiska värmekameror. Här får du chansen att utvecklas och få kunskap inom den senaste tekniken för IR-kameror samtidigt som du får arbeta praktiskt i en varierande roll. Vi söker dig med ett stort intresse för teknik som vill utvecklas på ett företag i framkant.
OM TJÄNSTEN
Som Montör arbetar du med montering av avancerade IR-kameror i en produktionsmiljö. Du kommer att vara en nyckelspelare i teamet som säkerställer kvalitet och precision genom hela tillverkningsprocessen, från komponent till färdig produkt. Rollen innebär praktiskt arbete med både optikproduktion och CNC-maskiner.
Tjänsten är för ett fast nattpass, med arbete fyra nätter i veckan måndag till torsdag, kl. 21:39-06:21. All utbildning kommer att ske under dagtid, och efter en viss tid övergår arbetet till nattpass.
Du erbjuds
• En närmare inblick i produktionsflöden där du lär dig avancerad teknik och montering
• Trevlig arbetsmiljö i moderna lokaler och härlig stämning bland kollegorna
• En plats hos ett företag som är världsledande inom sitt fält
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att vara en del av produktionen för optiska komponenter och montering av avancerade värmekameror, där du kommer att hantera både maskininställningar och precisionstillverkning.
• Arbeta i optisk produktionsmiljö
• Ställa in nya jobb och verktyg på CNC-poleringsmaskiner
• Programmera CNC-utrustning
• Använda metrologi- och inspektionsutrustning
• Bidra till kontinuerligt förbättringsarbete
• Montera IR-kameror längs produktionslinjer
• Anpassa kameror utifrån kundspecifika önskemål
VI SÖKER DIG SOM
• En gymnasieutbildning, gärna inom teknik, elektronik eller liknande
• God förmåga att arbeta noggrant och kvalitetsorienterat
• Självgående och förmåga att arbeta självständigt
• Stort intresse för teknik och är nyfiken på att lära dig nytt
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av CNC-maskiner
• Kunskap inom optik och nanometerprecision
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9563386