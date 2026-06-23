Operativa, taktiska och strategiska inköpare till BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-06-23
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"På BAE Systems Bofors är vi stolta över vår välkomnande och stöttande företagskultur. Vi sätter de mjuka värdena i fokus, med målet att behålla och motivera våra medarbetare. Vi tror att en trevlig arbetsmiljö är nyckeln till framgång och välmående, och vi är stolta över att erbjuda en arbetsplats där man verkligen trivs. Just nu befinner vi oss i en expansiv fas med stor orderingång och flera internationella affärer på väg in. Som Supply Chain Manager får du möjlighet att vara med på denna spännande tillväxtresa och du blir en del av ett familjärt team. Välkommen till oss!"
• Lars Hörnell, Chef inköp, BAE Systems Bofors
BLI EN DEL AV VÅRT ENGAGERADE TEAM
Flera pågående utvecklingsprojekt och långt gångna kunddialoger gör att inköpsavdelningen fortsätter att växa. Vi arbetar med kategoristyrt inköp där strategiska, taktiska och operativa inköpare jobbar tätt tillsammans inom respektive kategori för att nå kort- och långsiktiga mål med leverantörerna. Teamet består av följande sektioner:
• Mekanik
• Ammunition
• System/Elektronik & COTS
Nu söker vi flera operativa, taktiska och strategiska inköpare till våra sektioner. I din ansökan får du gärna ange vilken roll/rollnivå och sektion du främst är intresserad av.
TRE ROLLER – EN GEMENSAM RIKTNING
OPERATIV INKÖPARE
Som operativ inköpare ansvarar du för det dagliga inköpsarbetet mot tilldelade leverantörer. Du trivs med struktur, rutiner och återkommande administrativa moment, och säkerställer hög precision i varje steg av inköpsprocessen.
TAKTISK INKÖPARE
Den taktiska inköpsrollen är nyinrättad och bryggar mellan operativt och strategiskt inköp. Din huvuduppgift är att omsätta inköpsstrategier i praktiken med fokus på leveransprecision, kvalitet och konkurrenskraftiga villkor. Du arbetar med leverantörer som tillverkar komponenter och system baserade på våra egna specifikationer.
STRATEGISK INKÖPARE
Som strategisk inköpare arbetar du med komplexa upphandlingar och övergripande styrning av tilldelade inköpskategorier. Du driver utvecklingen av våra leverantörskedjor, med fokus på kapacitet, kostnadseffektivitet och långsiktigt hållbara affärsupplägg. Leverantörerna tillverkar ofta detaljer, komponenter och system utifrån BAE Systems Bofors egna specifikationer. Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Gemensamt för alla roller:
• Erfarenhet av inköp/upphandling – operativt, taktiskt eller strategiskt, gärna från tillverkande industri.
• Intresse för teknik och förmåga att förstå tekniska specifikationer.
• God systemvana och gärna erfarenhet av affärssystem (t.ex. SAP, IFS, Oracle eller motsvarande).
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande/rollspecifikt:
• Operativ inköpare: erfarenhet av operativt inköp eller liknande administrativ inköpsroll; erfarenhet från tillverkande industri, ritningsläsning och SAP är meriterande.
• Taktisk inköpare: universitet-/högskoleexamen eller motsvarande erfarenhet inom ekonomi, inköp, logistik, kvalitet, teknik eller juridik; grundläggande ritningsläsning, ISO9001, förhandlings- och avtalsvana.
• Strategisk inköpare: akademisk utbildning, gärna teknisk eller ekonomisk med inköps-/juridikinriktning, samt flera års erfarenhet av strategiskt inköp i producerande/tillverkande verksamhet; van förhandlare och gärna erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och komplexa tekniska system.Dina personliga egenskaper
Du är nyfiken, affärsmässig och relationsskapande. Du arbetar självständigt men trivs i nära samarbete med andra och bidrar till en prestigelös, hjälpsam kultur. Du är strukturerad, uthållig och kommunikativ, med förmåga att både driva frågor framåt och skapa långsiktiga relationer med leverantörer och kollegor.
ATT ARBETA HOS OSS
BAE Systems Bofors är en del av en global koncern, vilket ger goda möjligheter till arbete i en internationell miljö – dina kollegor finns inte bara i Sverige utan även i bland annat USA och Storbritannien.
Hos oss får du:
• En grundlig introduktion och stöd av dedikerad handledare/mentor.
• Generösa flextider och möjlighet till god balans mellan arbete och privatliv.
• Förebyggande hälsoinsatser, hälsokartläggningar och företagshälsovård.
• Förmåner som aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Tillgång till ett modernt och välutrustat gym samt uppskattade sociala aktiviteter.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Här stöttar vi varandra och skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar – och där vi gör verklig skillnad.
INFORMATION OCH ANSÖKAN
Befattningarna innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess, varför vi ställer krav på säkerhetsprövning godkänd av myndighet enligt 1 kap. 3 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav på visst medborgarskap tillkomma. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Just nu är det semesterperiod och vi kommer kontakta dig när ansökningstiden har löpt ut. Eventuella frågor kan besvaras av oss efter vecka 32.
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
• Emma Orebrand, Chef inköp mekanik, 0586–733 639
• Ola Gustafsson, Chef inköp ammunition, 0586–733 058
• Adam Sagebrand, Chef inköp System/Elektronik & COTS, 0586–733 009
• Ulrica Berg Persson, Rekryterare, 0586–733 020Facklig kontakt
• Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586–733 362
• Ulf Johansson, Unionen, 0586–733 357
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904), https://baesystems.varbi.com/
Dammbroplan 4 (visa karta
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691 80 KARLSKOGA Jobbnummer
9975997