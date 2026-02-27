Operativ verksamhetsansvarig till islandshästverksamhet
Grim Islandshästar AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Norrtälje
2026-02-27
GRIM Islandshästar AB söker en senior, trygg och erfaren ledare som vill ta ett operativt helhetsansvar i vår verksamhet.
Detta är en central och förtroendebärande roll för dig som har erfarenhet av islandshäst, är van att leda i vardagen och trivs med att kombinera struktur, planering och praktiskt arbete i stallet.
Vi söker dig som vill säkerställa att hästar, personal, kunder och verksamhet fungerar professionellt, hållbart och med hög kvalitet.
Om rollen
Som operativ verksamhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av hästverksamheten.
Rollen innebär både administrativ planering och praktiskt arbete. Du arbetsleder personal i vardagen och är själv aktiv i stall och träning/utbildning. Du rapporterar till ägare/verksamhetsledning.

Dina arbetsuppgifter
• Koordinera bokningar, scheman och hästplanering
• Planera och arbetsleda personal i det dagliga arbetet
• Ansvara för daglig översyn, skötsel och träning av hästar
• Arbeta aktivt med hästarnas utbildning
• Säkerställa struktur, kvalitet och hästvälfärd i stallrutiner
• Bidra till att verksamheten fungerar stabilt och utvecklas

Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av islandshäst (krav)
• Flerårig erfarenhet av stall- och hästverksamhet
• Tidigare erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning
• God organisatorisk förmåga och helhetssyn
• Trygg, kommunikativ och lösningsorienterad
• B-körkort (krav)
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Anställningsvillkor
• Heltid
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Kvälls/helgarbete ingår
• Start enligt överenskommelse
• Möjlighet till boende på gården kan finnas
Om GRIM Islandshästar AB
GRIM Islandshästar AB bedriver ridskola, lektion, turridning, läger och hästnära upplevelser med islandshästen i fokus. Vi arbetar långsiktigt med hästvälfärd, kvalitet och struktur - och söker nu en erfaren person som vill vara en bärande del i verksamhetens fortsatta utveckling.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsdatumet går ut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: caroline.furuvald@ilumanagement.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Verksamhetsansvarig".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grim Islandshästar AB
(org.nr 556708-4933) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769089