Operativ teamledare till idrottsdriften i Nacka kommun
2025-09-22
Är du en driven lagspelare med snickarerfarenhet som trivs med praktiskt arbete? Vill du kombinera ett nära ledarskap med att själv vara med ute i verksamheten? Hos oss får du möjlighet att både utveckla ditt ledarskap och bidra med din praktiska kompetens samtidigt som du planerar och påverkar det dagliga arbetet i ett engagerat team.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Som operativ teamledare på idrottsdriften i Nacka kommun leder och planerar du det dagliga arbetet för ett serviceteam med fem tekniker. Du har ett nära, coachande ledarskap där du själv deltar i drift, service, reparationer och underhåll av Nacka kommuns idrottsanläggningar.
Du ansvarar för personalplaneringen som totalt omfattar 6-10 personer och ser till att arbetet fördelas och utförs i tid med hög kvalitet. Du hanterar både planerade insatser och akuta felavhjälpningar och är en viktig kontaktperson gentemot beställare och andra funktioner inom kommunen.
Arbetet innebär också att samordna särskilda uppdrag, exempelvis installation av smarta lås samt att hantera inkommande förfrågningar och offerter vid dessa uppdrag. Rollen kräver en god känsla för struktur, planering och återkoppling.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Planera, leda och följa upp det dagliga arbetet i serviceteamet
- Delta praktiskt i service, underhåll, reparationer och installationer
- Kvalitetssäkra ronderingar, felavhjälpningar och temainsatser (t.ex. besiktning av idrottshallar inför sportlov)
- Hantera bemanning, planering och schemaläggning
- Samordna och följa upp extrauppdrag, inklusive offertarbete och återkoppling till beställare
Arbetet är förlagt dagtid vardagar och tjänsten utgår från vårt kontor vid Nacka sportcentrum. Idrottsdriften ansvarar för underhåll och daglig drift av kommunens många idrottsplatser. Tillsammans möjliggör arbetsgruppen ett aktivt idrotts- och fritidsliv för Nackas invånare. Läs mer om verksamheten https://www.nacka.se/medarbetare/enheter/idrottsdriften/om-idrottsdriften/.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för rollen behöver du ha:
- Erfarenhet av operativt ledarskap
- Några års erfarenhet av liknande arbete
- God teknisk förståelse och händighet
- B-körkort
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- God dator- och systemvana
Det är meriterande om du också har:
- Snickarutbildning eller likvärdig utbildning
- Erfarenhet av snickeri, fastighetsskötsel, teknisk service eller liknande
- Erfarenhet av installation/stöd kring smarta lås
- Intresse för idrott
Är det här du?
Vi söker dig som är en lagspelare som sätter laget före jaget och som är både strukturerad och lösningsorienterad. Du är serviceinriktad och tydlig i din kommunikation och du är trygg i ett coachande ledarskap där du både ställer krav och skapar engagemang. Du har förmågan att vara flexibel och behålla lugnet även när arbetet är intensivt, till exempel under sportlov och andra högsäsonger. Du har ett tydligt kundfokus samtidigt som du har förmågan att gränsdra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett socialt och varierande arbete i en engagerad arbetsgrupp där du får möjlighet att bidra till meningsfull samhällsnytta genom välfungerande idrottsanläggningar. Du får goda villkor enligt kollektivavtal, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt tillgång till gym i anslutning till våra lokaler.
Utdrag från Polisens belastningsregister
Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs i samband med anställning, välj utdraget skola/förskola,https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan.
Intresserad?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
- Anders Larsson, verksamhetschef, anders.larsson@nacka.se
- Nicklas Eliasson, tf biträdande verksamhetschef, nicklas.eliasson@nacka.se
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av:
- Helena Söderström, helena.soderstrom@nacka.se
- Ebba Sjöqvist, ebba.sjoqvist@nacka.se
Rekryteringsprocessen består av tester, intervju, verksamhetsbesök och referenstagning.
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
