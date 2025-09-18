Operativ teamledare med ansvar för produktion, Helsingborg
2025-09-18
Vill du vara med och leda ett dedikerat team hos ett företag som skyddar Sveriges arbetsplatser?
Nu söker vår kund i Helsingborg en operativ teamleader - en nyckelroll för dig som gillar ansvar, struktur och att arbeta nära både team och processer för att leverera kvalitet.Om tjänsten
Som operativ teamleader har du en central roll i att leda det dagliga arbetet inom lager och logistik. Du stöttar teamet, planerar arbetsflöden och säkerställer att kunder får sina leveranser snabbt och korrekt. Du är både en ledare och en del av teamet - redo att hoppa in där det behövs.
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har ett naturligt ledarskap. Du trivs i en miljö där det händer mycket och är inte rädd för att ta tag i saker. Erfarenhet från lager/logistik är ett måste - gärna i en liknande roll.
Plats: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelseProfil
Ansvarsområden:
• Operativt leda och stötta medarbetare i det dagliga arbetet
• Säkerställa att arbetsflöden, leveranser och rutiner följs och utvecklas
• Följa upp nyckeltal (KPIs) inom logistik, plock, pack och in-/utleveranser
• Introducera och lära upp ny personal
• Vara länken mellan teamet och ledningen
• Arbeta aktivt med förbättringsarbete inom logistik, arbetsmiljö och kvalitet
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet från operativ ledarroll inom lager/logistik eller produktion
• Är van att arbeta både administrativt och operativt ("hands-on")
• Har god kommunikativ förmåga och ledarskap genom exempel
• Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Flexibel och stresstålig i perioder med högt tempo
• Har god datorvana (t.ex. WMS-system, Office 365)
• Flytande svenska i tal och skrift
• Grundläggande engelska
• Truckbehörighet (A+B)
Meriterande:
• Tillgång till körkort och bil
• Erfarenhet av arbetsmiljö- eller skyddsprodukter
Vill du bli en del av ett engagerat och samarbetsvilligt team, där du får ta ansvar och påverka arbetets gång? Då ser vi fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4776". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9514607