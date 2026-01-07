Operativ sjuksköterska med utbildning- och koordineringsansvar till 30A
Verksamhetsområde geriatrik rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Är du intresserad av att arbeta som senior sjuksköterska där ingen dag ser densamma ut. I så fall kommer du att trivas hos oss på Geriatriken. Här får du chansen att utveckla en ny roll som operativ sjuksköterska med varierat antal roller och ansvarsuppgifter i ditt uppdrag. Du arbetar både som vårdlagssjuksköterska, operativ sjuksköterska där du verkar som ett stöd för övrig personal, ansvarar för utbildning och ibland axlar du även rollen som patientflödesansvarig (koordinering av vårdplatser).
På geriatriska akutvårdsavdelningen 30A är den äldre, sköra patienten i fokus. Vi bedriver medicinsk akutsjukvård med ett rehabiliterande förhållningssätt, för äldre med varierande omvårdnadsbehov. Vi är tillsammans nytänkande och arbetar ständigt med förbättringar för att göra vården så bra som möjligt för våra patienter och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare/kollegor.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag är omväxlande men huvuduppdraget är operativ sjuksköterska som verkar för att ge stöd, hjälp och utbildning till omvårdnadspersonalen. Denna roll är ny och därför har du möjlighet att påverka dess innehåll och utveckla rollen tillsammans med avdelningens chefer.
I rollen ingår i nuläget:
• Du ansvarar för att hålla i och ordna utbildningar på avdelningen, exempelvis praktisk övning på KTC, boka HLR till all omvårdnadspersonal och ansvara för sommarens introduktionsdagar för våra semestervikarier.
• Du arbetar nära avdelningens chefer och kan axla rollen som ssk 1 vid chefernas frånvaro.
• Vid behov har du ansvar för patientflödet på avdelningen, koordineringsroll.
• Klinisk handledning utifrån professionssteget.
• Schemalagd tid som operativ sjuksköterska där du ger stöd, coachning och hjälp till omvårdnadspersonalen.
• Ca 30-40% arbetar du som sjuksköterska i vårdlag där helgtjänstgöring ingår i uppdraget
Dina kvalifikationer & kompetens
• Du är erfaren sjuksköterska med minst 5 år i yrket.
• Du har god vana att arbeta inom slutenvården.
• Du har gediget intresse i att coacha och utbilda kollegor i omvårdnad och i medicintekniska moment m.m.
• Det är meriterande att du arbetat med geriatrik sedan tidigare.
• Du är serviceinriktad och självständig i din roll. Du har förmåga att växla i tempo och ändra fokus dit behovet är som störst.
• Meriterande att du gått klinisk handledningsutbildning via professionssteget eller har intresse av att gå utbildningen för att stödja och handleda nya kollegor på avdelningen
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning som sjuksköterska med specialfunktion. Helgtjänstgöring ingår i uppdraget. Tillträde och omfattning av tjänsten kan diskuteras. Provanställning kan tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef: Lena Mattsson, lena.m.mattsson@akademiska.se
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval, intervjuer och tillsättning kommer ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet där intresset för utbildning, handledning och flexibilitet väger tungt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
