Operativ servicemedarbetare med B-kort till tågnära logistik i Stockholm
Nordic Fleetcare AB / NFC Hands / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-10
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NFC Hands söker nu noggranna, ansvarstagande och serviceinriktade medarbetare till ett nytt operativt uppdrag i Stockholm. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, tydligt schema och ordnade villkor.
I rollen arbetar du med praktisk logistik och service kopplat till måltids- och varuflöden i tågnära miljö. Uppdraget passar dig som gillar att arbeta strukturerat, ta ansvar och vara en viktig del av ett flöde där tider, kvalitet och ordning är avgörande.
Om NFC Group, Nordic Fleetcare och NFC Hands
NFC Group arbetar med trafiknära service-, logi- och bemanningstjänster för aktörer inom person- och godstrafik. Vi hjälper våra kunder att hålla ihop praktiska och operativa delar av vardagen, nära trafik, fordon, personalflöden och resenärer.
Nordic Fleetcare AB är ett bolag inom NFC Group. Inom Nordic Fleetcare finns affärsområdet NFC Hands, som arbetar med operativ bemanning och servicetjänster i miljöer där pålitlighet, punktlighet och ansvarstagande är avgörande.
Som medarbetare i detta uppdrag blir du anställd av Nordic Fleetcare AB / NFC Hands och arbetar i kundens verksamhet enligt kundens dagliga instruktioner och rutiner.
Om rollen
Som operativ servicemedarbetare blir du en del av ett team som säkerställer att leveranser kommer fram i rätt tid, till rätt plats och enligt överenskomna rutiner.
Arbetet kan bland annat bestå av att:
hämta och kontrollera färdigställda leveranser,
lasta, transportera och leverera varor enligt instruktion,
arbeta i anslutning till station, depå eller annan leveranspunkt,
placera, packa upp och färdigställa leveranser,
rapportera avvikelser, förseningar, skador eller saknat gods,
följa säkerhetsrutiner, arbetsinstruktioner och dagliga prioriteringar.
Det här är en praktisk roll där du behöver vara noggrann, punktlig och trygg med att följa rutiner. Arbetet sker i en miljö där tider och kvalitet är viktiga delar av uppdraget.
Arbetstider
Arbetet bedrivs som schemalagt skiftarbete med pass förlagda till morgon, dag och kväll. Helgarbete förekommer enligt rullande schema, normalt varannan, var tredje eller var fjärde helg beroende på schema och bemanningsupplägg.
Vi söker dig som kan arbeta skift och som trivs med ett arbete där tider, punktlighet och ansvarstagande är en viktig del av vardagen.
Tjänsten kan vara aktuell som deltids- eller heltidsanställning beroende på schema, tillgänglighet och bemanningsupplägg.
Vem vi söker
Vi söker dig som är pålitlig, noggrann och praktiskt lagd. Du behöver trivas i en roll där du får ta ansvar, följa rutiner och bidra till att det dagliga flödet fungerar.
Vi tror att du:
Innehar B-Körkort
Är punktlig och ansvarstagande
Har god känsla för service och ordning
Kan följa instruktioner och säkerhetsrutiner,
Är bekväm med praktiskt arbete
Kan arbeta självständigt men också fungera bra i team
Klarar ett arbete där tider och leveranser behöver hållas
Har god svenska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av logistik, transport, service, lager, restaurang, tåg-/stationsmiljö eller liknande är meriterande, men viktigast är rätt inställning.
Vi erbjuder
Hos NFC Hands får du en praktisk och viktig roll i en verksamhet där ditt arbete gör direkt skillnad i det dagliga flödet.
Vi erbjuder:
Anställning med kollektivavtal
Avtalsenlig lön och OB-ersättning
Introduktion inför uppdraget
Tydliga rutiner och kontaktvägar
Schemalagt arbete
Möjlighet att bli en del av ett nytt uppdrag från start
En arbetsgivare som ansvarar för anställning, lön, schema och personalfrågor
Anställning
Plats: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse (Augusti)
Omfattning: Deltid/heltid enligt schema och överenskommelse
Arbetstid: Schemalagt skiftarbete, inklusive helg cirka var tredje eller fjärde helg
Villkor: Anställningen omfattas av kollektivavtal
Arbetsgivare: Nordic Fleetcare AB / NFC Hands, en del av NFC GroupPubliceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort beskrivning av dig själv, tidigare erfarenhet och vilka tider du kan arbeta.
Märk ansökan med:
Operativ servicemedarbetare Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post
E-post: jobb@nfcgroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Fleetcare AB
(org.nr 559119-4963) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Fleetcare AB / NFC Hands Jobbnummer
10000090