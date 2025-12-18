Operativ Samordnare - För större händelser i kollektivtrafiken
Manpower AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i att hålla kollektivtrafiken i gång, även när det oväntade händer?
Som Operativ samordnare för verksamheten som arbetar med trafikstörningar och beredskap hos Västtrafik blir du navet i arbetet med att hantera trafikstörningar, samordna resurser och säkerställa att våra kunder får rätt information i rätt tid. Du får dessutom ett viktigt beredskapsansvar för hela Västtrafik, där du leder insatser vid kritiska händelser.
Om rollen
I rollen som Operativ samordnare har du en central funktion i vår operativa styrning. Du leder och samordnar arbetet vid större trafikstörningar. Du säkerställer att ersättningstrafik och trafikinformation levereras med hög kvalitet. Du koordinerar resurser och ger operativt beslutsstöd vid akuta händelser. Du har ett beredskapsansvar som TiB, vilket innebär att du agerar snabbt vid kritiska situationer och samverkar med interna och externa aktörer. Du samordnar även beredskapslägen vid större händelser i den operativa verksamheten. Du driver förbättringsinitiativ och deltar i utvecklingsprojekt för att stärka våra arbetssätt och utveckla den operativa driften framåt. Du har inget formellt personalansvar, men du leder det dagliga operativa arbetet och fungerar som en viktig länk och samordnande funktion mellan strategi och operativt genomförande genom att se helheten.
Som operativ samordnare arbetar du inte ensam. Du har stöd av kollegorna i verksamheten och delar rollen med åtta andra operativa samordnare på skiftgång.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning, samordning eller beredskapsfrågor, gärna inom trafikledning, logistik eller kollektivtrafik. Du är trygg i pressade situationer och har förmåga att fatta beslut snabbt. Du kommunicerar tydligt och skapar struktur även när det är mycket som händer. Du har god IT-vana och lätt för att orientera dig i olika system. Du har eftergymnasial utbildning inom ett relevant område eller motsvarande erfarenhet. Det är meriterande om du har kunskap om kollektivtrafikbranschen samt erfarenhet av krisberedskap, säkerhetssamordning eller projektledning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, stresstålighet, analytiskt tänkande och förmåga att skapa engagemang och struktur.
Vi erbjuder
* Tillsvidareanställning på heltid med placering i centrala Göteborg.
* Skiftarbete i en dygnet-runt-verksamhet som ger variation och tempo.
* Trygga anställningsvillkor och förmåner som gör att du kan känna dig säker och uppskattad.
* En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor där samarbete och utveckling står i fokus.
* Möjlighet till distansarbete vid administrativa pass, när verksamheten tillåter.
Hos oss gör du skillnad, för klimatet, samhället och människors vardag. Du blir en del av en verksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle och där ingen dag är den andra lik.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansök nu
Vill du vara med och hålla Västsveriges kollektivtrafik i rörelse, även när det oväntade händer? Skicka in din ansökan med en gång då vi har löpande urval och tjänsten kan bli tillsatt.
Vi har många ansökningar som kommer in nu och julen står för dörren. Räkna inte med någon kontakt förrän efter nyår. Du söker tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök nu" bredvid eller på jeffersonwells.se. Där bifogar du ditt CV och personliga brev. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.eller brev. Vid tekniska frågor kring din ansökan, vänligen kontakta Jefferson Wells webbsupport på 0771-559920 eller via mail: contactcenter@jeffersonwells.se
.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Fia Fagerlund på fia.fagerlund@jeffersonwells.se
. Gå gärna in på LinkedIn och lägg till Fia Fagerlund. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "d3c469f6-bd9f-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Västtrafik via Jefferson Wells Rekrytering Kontakt
Fia Fagerlund fia.fagerlund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9653013