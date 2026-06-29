Operativ Redovisningsansvarig Kvalificerad redovisning och K3
Vindex AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vindex AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där du får kombinera operativt redovisningsarbete med kvalificerade redovisningsfrågor i en internationell miljö? Är du trygg i K3 och har en god förståelse för IFRS? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en Redovisningsansvarig som vill ta ett helhetsansvar för redovisningen i flera bolag. Rollen passar dig som trivs med att arbeta operativt samtidigt som du gärna fungerar som ett kvalificerat stöd inom verksamheten i redovisningstekniska frågor. Här erbjuds du en bred roll med många kontaktytor och möjlighet att bidra till utveckling, struktur och kvalitet inom ekonomifunktionen.
Om rollen
Som Redovisningsansvarig ansvarar du för redovisningen från löpande bokföring till månads- och årsbokslut, årsredovisningar och skattedeklarationer. Du arbetar nära ekonomiavdelningen och har ett tätt samarbete med kollegor i en internationell miljö där du bidrar med din redovisningstekniska kompetens och säkerställer en hög kvalitet i det finansiella arbetet.
Rollen innebär även att du fungerar som ett stöd i komplexa redovisningsfrågor och bidrar med struktur, vägledning och kvalitetssäkring inom ekonomifunktionen. Du kommer dessutom att vara delaktig i utvecklings- och förändringsarbete kopplat till bolagets fortsatta tillväxt.
Placering: Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för redovisningen i flera bolag
Upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut
Ansvara för årsredovisningar enligt K3
Upprätta skatte- och momsdeklarationer
Hantera och analysera redovisningstekniska frågeställningar
Delta i arbete kopplat till koncernrapportering och IFRS-relaterade frågor
Vara ett kvalificerat stöd och bidra med struktur och kvalitet inom ekonomifunktionen
Delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt inom redovisningsområdet
Samarbeta med interna och externa kontaktytor i en internationell miljöPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Solid erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Goda kunskaper inom K3 samt erfarenhet av eller god förståelse för IFRS
God kunskap om hela redovisningsprocessen, inklusive månads- och årsbokslut, årsredovisningar samt skatte- och momsfrågor
God kommunikativ förmåga och förmåga att kommunicera komplexa redovisningsfrågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av affärssystem
Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet från större koncernmiljö
Erfarenhet från Big 4 eller annan större revisions- eller konsultverksamhet, gärna i konsultroll med arbete i olika kunduppdrag
Erfarenhet från handels-, retail- eller lagerintensiv verksamhet
Om dig
Du är trygg i din redovisningskompetens och har arbetat i en kvalificerad redovisningsroll där du tagit ett stort ansvar för redovisningsprocessen. Du arbetar strukturerat och analytiskt med stort fokus på kvalitet och har en god kommunikativ förmåga. Du kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt förmedla komplexa redovisningsfrågor och trivs med att stötta kollegor i deras arbete. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och motiveras av att bidra till en välfungerande och utvecklande ekonomifunktion.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer LIRA3179.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Nyström vid funderingar om rollen (lisa.nystrom@vindex.se
, 0704 145 020).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand (där du också ser samtliga våra annonser), via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ, om du till exempel upplever att din ansökan inte går iväg.
Vill du se fler liknande uppdrag och tjänster som Vindex erbjuder? Ta en titt på vår hemsida under Lediga tjänster och upptäck spännande möjligheter inom ekonomifunktionen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via länken till Vindex, eller via www.vindex.se
E-post: lisa.nystrom@vindex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LIRA3179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/ Jobbnummer
9983920