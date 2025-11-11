Operativ produktionsplanerare till Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2025-11-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av framtidens produktionsplanering? Är du analytisk och gillar att planera? Sök rollen som Operativ produktionsplanerare hos Apotek Hjärtats E-apotek. Vi finns i nyrenoverade lokaler i Norrköping. Hjärtligt välkommen!
Därför ska du jobba hos mig, Avdelningschef planering Andreas Lindvall berättar:
Välkommen till E-apotekets planeringsavdelning i Norrköping! Vi söker dig som trivs med att ha flera kontaktytor och som tycker det verkar lockande att ha en nyckelroll i att planera, styra och utveckla våra logistikflöden. Inom planeringsavdelning kommer du ha mycket eget ansvar och stora möjligheter att påverka både avdelningen samt hela vår enhet. Som chef är jag alltid öppen för nya idéer och uppskattar en bra diskussion om hur vi kommer framåt. Jag tror på ett öppet arbetsklimat där kommunikation och samarbete är viktigt.
Apotek Hjärtats E-apotek
På nätet kan våra kunder beställa hem sina receptbelagda läkemedel samt handla receptfria läkemedel och handelsvaror ur hela vårt sortiment. Medarbetarna på Hjärtats E-apotek arbetar för att ge våra kunder den hjärtligaste kundupplevelsen när de väljer att handla hos oss. E-apoteket består idag av fyra avdelningar (Inbound, Outbound, Farmaci & Planering).
Så här jobbar en Operativ produktionsplanerare på Hjärtats E-apotek!
Det här är dina övergripande arbetsuppgifter:
Vara spindeln i nätet för att säkerställa att plockning av kundbeställningar planeras och optimeras på ett sätt som uppfyller kundernas krav på kvalitet, kvantitet och leveranstid.
Arbeta i vårt IT- & affärssystem där plockuppdrag skapas till våra utleveransfunktioner utifrån tillgänglig kapacitet samt leveranslöftet vi har till kunden. Då denna process har stor påverkan på övriga delar i verksamheten blir kommunikationen med berörda chefer och Teamledare en viktig del av vardagen.
Utifrån försäljningsprognoser samt tillgänglig kapacitet föreslå lämplig bemanning inom våra olika processer.
Stötta övriga organisationen i att utreda leveransavvikelser
Som operativ produktionsplanerare kommer du bli expert inom ditt område vilket medför att du blir en viktig person i utvecklingsarbetet inom planering och tillhörande affärssystem. Du kommer även utifrån våra verksamhetensbehov vara drivande eller deltagare i projekt där målet är att förbättra processerna ytterligare.
Rollen är en tillsvidaretjänst på 100%. Tjänsten innebär arbete på dagtid, kvällar och helger.
Det här är du!
Du har en eftergymnasial utbildning inom logistik och/eller planering alternativt relevant arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har några års erfarenhet från liknande roller inom logistik och lagerverksamhet. Du har datavana med goda kunskaper i Excel samt förmåga att sätta dig in i och förstå nya IT-system. Kunskap om NYCE.logic är mycket meriterande.
Du är trygg i dig själv och har en förmåga att på ett prestigelöst sätt kommunicera och förklara dina tankar och idéer. Du är en analytisk person med ett noggrant tillvägagångssätt i ditt arbete och har ett gott öga för detaljer. Du trivs i en föränderlig miljö där eget ansvar är viktigt.
Vill du bidra till bättre hälsa och större välbefinnande varje dag tillsammans med oss?
Vi erbjuder dig ett spännande jobb i ett företag som växer och utvecklas. Trots att vi har närmare 400 apotek, så är vi på Hjärtat som ett litet företag. För oss är det viktigt att ta vara på våra medarbetares kunskap och tankar och vår hemvist i ICA Gruppen ger stora möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling. På Apotek Hjärtat är vi måna om hur vi skapar resultat och vi bygger vår framgång på Hjärtats värderingar - engagemang, entreprenörskap och enkelhet.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Apotek Hjärtat. Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund!
Vad händer nu?
Vi kommer löpande gå igenom ansökningarna och kontakta intressanta kandidater. Tjänsterna kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdagen är 2025-11-25
Som en del i kompetensbaserad rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiskatester. Har du frågor om tjänsten kontakta Andreas Lindvall, 076- 723 07 21/ andreas.lindvall@apotekhjartat.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Apotek Hjärtat Norrköping Jobbnummer
9599299