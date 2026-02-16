Operativ Platschef till Safely - Led framtidens kontaktcenter
Är du en driven och strategisk ledare som brinner för att optimera verksamheter och utveckla människor? Safely växer kraftigt och vi söker nu en Operativ Platschef som vill ta ett helhetsansvar för vår telemarketing, kundservice och administration.
I rollen som Platschef blir du navet i vår verksamhet. Du ansvarar för att driva lönsamhet och kvalitet i det dagliga arbetet samtidigt som du vårdar och utvecklar våra samarbeten med uppdragsgivare och försäkringsgivare.
DITT ANSVAR OCH UPPDRAG
Operativt helhetsansvar: Du leder och coachar våra teamledare samt andra kollergor inom försäljning, kundservice och admin för att nå uppsatta mål.
Partnerrelationer: Du arbetar nära våra partners i det dagliga arbetet för att säkerställa högsta kvalitet och leverans enligt avtal.
Affärsutveckling: Du identifierar och implementerar förbättringar i processer, system och arbetsmetoder för att maximera effektiviteten.
Kultur & Ledarskap: Du sätter prägeln på vår arbetskultur och ser till att vi behåller vår höga energi och professionella nivå.
DIN BAKGRUND
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som kombinerar affärsmässighet med ett coachande ledarskap.
Erfarenhet: Du har arbetat i en ledande operativ roll inom kontaktcenterbranschen under de senaste två åren.
Branschkunskap: Du har god förståelse för telemarketing, kundresan och de krav som ställs inom försäkrings- eller finansbranschen.
Resultatfokus: Du är van vid att styra mot KPI:er och har dokumenterad erfarenhet av att nå starka resultat genom andra.
Relationsbyggare: Du är skicklig på att kommunicera och samarbeta med externa partners och uppdragsgivare på ett professionellt sätt.
VAD SAFELY ERBJUDER DIG
En nyckelroll: Du får en central position i ett bolag under tillväxt där dina beslut gör skillnad varje dag.
Karriär i finansbranschen: Vi ger dig möjligheten att utvecklas i en seriös och licensierad miljö.
Ett vinnande team: Du blir en del av en modern arbetsplats i Solna med korta beslutsvägar och hög ambitionsnivå.
OM SAFELY
Safely är en utmanare inom försäkringsförmedling där vi kombinerar trygghet med innovation. Vi värdesätter professionalism, driv och en familjär stämning på vårt kontor i Solna.
Vi tillämpar löpande urval och önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Skicka din ansökan med CV och ett kort brev om varför du är rätt för rollen direkt via Indeed.
