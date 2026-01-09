Operativ medarbetare till ESF-projekt Särskild insats trygghet
2026-01-09
Operativ förändringskraft till ESF-projektet Särskild Insats Trygghet (100%)
Vill du arbeta i ett samhällsviktigt projekt som bygger framtidens brottsförebyggande arbete, och på riktigt förändrar förutsättningarna för barn, unga och familjer i utsatta områden? Brinner du för social hållbarhet, tvärsektoriellt samarbete och att skapa bättre vägar in i studier och sysselsättning för grupper som står långt från arbetsmarknaden? Då kan du vara den vi söker.
Vi inom ESF-projektet Särskild Insats Trygghet (SIT) stärker nu vårt team och söker dig som vill ta en mycket operativ, relationsburen och samhällsförändrande roll där du skapar vägar in i sysselsättning för människor som står långt från arbetsmarknaden. Du gör det tillsammans med kommuner och en projektgrupp med en unik kompetensbredd - från polis och akademi till socialpreventivt arbete och politik.
Om projektet
SIT initierades 2024 av Skandias stiftelse Idéer för livet och drivs tillsammans med TalangAkademin ekonomisk förening, som även blir din arbetsgivare. SIT omfattar ett ESF-projekt i Stockholmsregionen och ett i Östra Mellansverige, med anslutna kommuner inom respektive projekt. Men all projektpersonal arbetar gemensamt och projekten bedrivs som en sammanhållen helhet över de geografiska gränserna.
SIT finansernas av Europeiska socialfonden (ESF) och pågår till och med augusti 2027.
Projektet arbetar utifrån tre nivåer:
Nivå 1: Lägesbildsarbete där vi stödjer kommuner i att ta fram lokala lägesbilder med ett särskilt fokus på ungas röster i trygghetsfrågor.
Nivå 2: Platssamverkan och tvärsektoriellt arbete för familjer i utsatta områden.
Nivå 3: Individsamverkan för barn och unga i kriminalitet.
Projektet arbetar dels för individuella förflyttningar av ungdomar och vuxna till studier eller arbete, dels med metodutveckling där erfarenheterna ligger till grund för framtagande av metodramverk avseende förbättrade arbetssätt inom brottsförebyggande arbete i Sverige.
Den roll vi nu söker tillhör nivå 2 - där kommuner får stöd i att utveckla mötesplatser eller arbetssätt som samlar olika verksamheter runt familjer i utsatta områden för att stärka skyddsfaktorer och öka sysselsättningen bland föräldrar. Inom projektet finns i kommunerna hittills verksamheter, nya arbetssätt och goda exempel etablerade men även verksamhet som står i startgroparna för att implementeras i början av 2026.
Utöver projektledaren har nivå 2-arbetet, likt projektets samtliga nivåer, en sammankallande huvudansvarig med särskilt ansvar för att hålla ihop riktning, metodutveckling och planering för att nå projektets mål i relation till aktuell nivå. Du arbetar nära denna funktion, och projektgruppen i stort, för att stödja kommunernas framdrift vad gäller förflyttningar inom målgruppen och tillvaratagande av lokala erfarenheter.
Om rollen - en operativ nyckelperson i nivå 2-arbetet
Som projektmedarbetare inom nivå 2 blir du en central länk mellan projektet och våra deltagande kommuner. Din huvuduppgift är att stödja kommunerna i att driva och utveckla tvärsektoriella arbetssätt, såsom lokala mötesplatser eller andra lokalt anpassade metoder, för att möjliggöra ökad sysselsättning för målgruppen.
Du kommer att:
Arbeta nära kommunernas nivå 2-verksamheter och dess huvudansvariga.
Medverka i aktiviteter och mötesplatser där familjer och barn deltar.
Stödja kommunerna i arbetet med att nå rätt målgrupp och erbjuda adekvata insatser för individers ökade sysselsättning.
Stödja samordningen mellan kommunernas olika sektorer.
Bidra till ESF-projektets deltagarmål genom närvaro och uppföljning.
Löpande fånga upp lokala framgångsfaktorer som bidrar till projektets metodutveckling.
Tjänsten är vardagsnära, relationsskapande och operativ - där din vardag till stor del styrs av de kommunansvarigas behov, och där du är beredd att ofta vara "på plats" i kommunernas miljöer.
Du är en person som:
Trivs i både operativt och utvecklande arbete.
Är social, lyhörd och relationsskapande.
Har förmågan att skapa engagemang och driva saker framåt - du får människor med dig och får saker att hända även i komplexa miljöer.
Är modig och oblyg i mötet med olika aktörer - från chefer till föräldrar.
Är prestigelös med såväl god samarbetsförmåga som egen initiativrikedom.
Är värderingsdriven med en trygg förståelse för social hållbarhet och rättighetsbaserat arbete.
Är strukturerad trots en varierande vardag.
Har lätt att ta till dig av och följa administrativa rutiner, särskilt kopplade till ESF-relaterad uppföljning och dokumentation.
Du har gärna erfarenhet från ett eller flera av följande områden:
Arbetsmarknadsinsatser, integrationsarbete eller socialt arbete med fokus på fältarbete eller familjstödande verksamhet.
Civilsamhälle, föreningsliv eller uppsökande verksamhet.
Kommunal samverkan eller navigering i komplexa organisationer.
Arbete med målgrupper i socioekonomiskt utsatta områden.
Operativ erfarenhet från projekt, gärna finansierade av ESF.
Formella krav
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Möjlighet att resa regelbundet inom Stockholmsregionen och närliggande kommuner i Östra Mellansverige.
Varför arbeta hos oss?
Du får arbeta i nationellt uppmärksammade ESF-projekt som driver utvecklingen inom brottsförebyggande arbete - med tydlig koppling till ny lagstiftning, nationella behov och kommunernas vardag.
Du är med och gör skillnad på riktigt - genom att bidra både till att öka sysselsättningen hos målgrupper långt ifrån arbetsmarknaden, och till nya arbetssätt inom tvärsektoriell lokal samverkan.
Du blir en del av en engagerad projektgrupp - som sticker ut med en stark professionell bredd och partnerskap med flera ledande aktörer på området.
Genom din anställning hos TalangAkademin blir du en del av ett engagerat lag som tror på människors potential och skapar konkret samhällsnytta varje dag!
Anställningsvillkor
Anställning: 100 % projektanställning
Period: Snarast efter årsskiftet 2025/2026 till 30 juni 2027
Placering: Solna (TalangAkademins kontor). En stor del av arbetet är också förlagt hos projektets samarbetskommuner, där även kvällstjänstgöring förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Skicka CV och personligt brev till: rekrytering@talangakademin.se
Sista dag att ansöka är 23 januari 2026
Inkom gärna så fort som möjligt med din ansökan då urval för intervju sker löpande.
Vid frågor om tjänsten? Kontakta: Josefine Helleday, projektledare Särskild Insats Trygghet, josefine.helleday@talangakademin.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: rekrytering@talangakademin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektmedarbetare SIT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TalangAkademin Ekonomisk fören Arbetsplats
TalangAkademin Ek fören Kontakt
Projektledare
Josefine Helleday josefine.helleday@talangakademin.se Jobbnummer
9675023