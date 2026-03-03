Operativ Logistikchef till växande produktionsbolag i Helsingborg

2026-03-03


Är du en trygg och närvarande ledare med stark helhetssyn? Trivs du i en operativ roll där du kombinerar strategiskt tänk med att vara nära verksamheten? Då kan detta vara din nästa utmaning.

Om tjänsten
Vi söker nu för kunds räkning en operativ logistikchef till en etablerad produktionsverksamhet i Helsingborg. Bolaget kombinerar lång branscherfarenhet med modern teknik och levererar hållbara lösningar till kunder inom flera olika segment. Här råder en familjär kultur med högt i tak, korta beslutsvägar och stark teamkänsla.
Som operativ logistikchef har du det övergripande ansvaret för företagets logistikflöden - från inleverans och lagerhållning till internlogistik och utleveranser. Du arbetar nära inköpsfunktionen för att säkerställa optimala lagernivåer, effektiva flöden och god leveransprecision. Rollen kräver en helhetssyn där du förstår sambandet mellan inköp, produktion och distribution.
Detta är en verksamhetsnära roll där du leder det dagliga arbetet samtidigt som du driver förbättringsinitiativ. Vid behov är du inte främmande för att kavla upp ärmarna och stötta upp i produktionen - du är en prestigelös ledare som går före och skapar engagemang genom delaktighet.

Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom lager och logistik

Personalansvar inklusive arbetsmiljö, utvecklingssamtal och kompetensutveckling

Säkerställa effektiva logistik- och materialflöden

Arbeta tätt tillsammans med inköp och produktion i planeringsfrågor

Optimera lagernivåer och förbättra leveransprecision

Driva förbättringsarbete inom processer, struktur och effektivitet

Följa upp nyckeltal och arbeta mot uppsatta mål

Vi söker dig som

Har erfarenhet av en ledande roll inom logistik, lager eller produktion

Har god förståelse för hela flödet från inköp till leverans

Är strukturerad och analytisk med stark problemlösningsförmåga

Är trygg i ditt ledarskap och trivs i en operativ miljö

Har god systemvana och erfarenhet av affärs- eller lagersystem

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Meriterande

Erfarenhet från producerande industri

Truckkort

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har en naturlig helhetssyn och förstår hur varje del av flödet påverkar slutresultatet. Du är prestigelös, lösningsorienterad och har förmågan att skapa struktur i en dynamisk miljö. Du är en närvarande ledare som bygger starka samarbeten - särskilt med inköp och produktion och bidrar till en positiv och engagerad arbetskultur.
Låter detta som rätt steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.

Sista dag att ansöka är 2026-03-31
