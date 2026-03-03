Operativ Logistikchef till växande produktionsbolag i Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Helsingborg
2026-03-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du en trygg och närvarande ledare med stark helhetssyn? Trivs du i en operativ roll där du kombinerar strategiskt tänk med att vara nära verksamheten? Då kan detta vara din nästa utmaning.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Vi söker nu för kunds räkning en operativ logistikchef till en etablerad produktionsverksamhet i Helsingborg. Bolaget kombinerar lång branscherfarenhet med modern teknik och levererar hållbara lösningar till kunder inom flera olika segment. Här råder en familjär kultur med högt i tak, korta beslutsvägar och stark teamkänsla.
Som operativ logistikchef har du det övergripande ansvaret för företagets logistikflöden - från inleverans och lagerhållning till internlogistik och utleveranser. Du arbetar nära inköpsfunktionen för att säkerställa optimala lagernivåer, effektiva flöden och god leveransprecision. Rollen kräver en helhetssyn där du förstår sambandet mellan inköp, produktion och distribution.
Detta är en verksamhetsnära roll där du leder det dagliga arbetet samtidigt som du driver förbättringsinitiativ. Vid behov är du inte främmande för att kavla upp ärmarna och stötta upp i produktionen - du är en prestigelös ledare som går före och skapar engagemang genom delaktighet.Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom lager och logistik
Personalansvar inklusive arbetsmiljö, utvecklingssamtal och kompetensutveckling
Säkerställa effektiva logistik- och materialflöden
Arbeta tätt tillsammans med inköp och produktion i planeringsfrågor
Optimera lagernivåer och förbättra leveransprecision
Driva förbättringsarbete inom processer, struktur och effektivitet
Följa upp nyckeltal och arbeta mot uppsatta mål
Vi söker dig som
Har erfarenhet av en ledande roll inom logistik, lager eller produktion
Har god förståelse för hela flödet från inköp till leverans
Är strukturerad och analytisk med stark problemlösningsförmåga
Är trygg i ditt ledarskap och trivs i en operativ miljö
Har god systemvana och erfarenhet av affärs- eller lagersystem
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet från producerande industri
TruckkortDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har en naturlig helhetssyn och förstår hur varje del av flödet påverkar slutresultatet. Du är prestigelös, lösningsorienterad och har förmågan att skapa struktur i en dynamisk miljö. Du är en närvarande ledare som bygger starka samarbeten - särskilt med inköp och produktion och bidrar till en positiv och engagerad arbetskultur.
Låter detta som rätt steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag!Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7321219-1871076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9774304