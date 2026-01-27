Operativ ledare till Sis ungdomshem Hässleholm
2026-01-27
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Hässleholm är en låsbar institution med fyra behandlingsavdelningar, två avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB) samt en öppen TFCO-enhet. Vi tar till övervägande del emot skolpliktiga pojkar men även flickor, med pågående kriminalitet och i vissa fall missbruk.
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som operativ ledare ett meningsfullt arbete. I rollen som operativ ledare ansvarar du för institutionsövergripande samordning och arbetsledning av det löpande arbetet utanför kontorstid, på kvällar och nätter, i syfte att främja en trygg vård- och arbetsmiljö. Du vägleder och stärker dina kollegor i arbetet och säkerställer att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Du förmedlar uppmärksammade brister och avsteg från rutiner till berörda chefer. Även att ha nära samarbete med larmledare samt se till att nödvändiga åtgärder fullföljs i enlighet med beslut, riktlinjer, rutiner efter inträffad incident. Samverkan med andra vårdinsatser, polis och mydigheter är en viktig del i tjänsten som operativledare. Du upprättar och uppdaterar vid behov säkerhetsbedömningar i samråd med säkerhetssamordnare, fattar beslut om tvångsåtgärder enligt LVU, LSU och i enlighet med SiS arbets- och delegationsordning.
Arbetet kan många gånger vara stressigt där flera beslut och händelser kan inträffa samtidigt, där är du den trygga ledare som leder och fördelar arbetet till alla medarbetare i tjänst.
Arbetstiden är förlagd på obekväm arbetstid och helger med fast rullande schema förlagd på dag, kväll och vaken natt. Du jobbar helg varannan vecka.
Du kommer jobbar underställd enhetschef natt och tillsammans med ledning av denne lägger ni en strategikt plan för det operativa arbetet på både dag och natt. Under obekävm arbetstid arbetsleder du institutionens samtliga behandlingspersonal och även nattpersonalen. Dett ställer krav på din planeringsförmåga samt samarbetsförmåga. Många situationer och händelser som uppstår kan vara av akut karaktär, det innebär att du måste ha en god fysik samt vara stresstålig. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en stabil person som behåller lugnet även i stressade situationer. Du har en vilja och förmåga att agera utifrån gällande beslut, riktlinjer och policys. Du har en helhetssyn och agerar utifrån verksamhetens bästa. Vidare är du strukturerad i ditt arbete och har en god förmåga att planera och prioritera på ett effektivt sätt.
Du ska även ha:
• Lämplig högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig högskoleutbildning, alternativt som lägst tvåårig yrkeshögskola (behandlingspedagog) tillsammans med erfarenhet av arbete inom SiS eller liknande verksamhet.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• God förmåga att leda, prioritera och samordna en arbetsgrupp.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är fördelad på dag- kväll och natt.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
