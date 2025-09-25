Operativ ledare till sektionen för inhämtning och underrättelseledning
Kriminalvården, Underrättelseenheten / Säkerhetsjobb / Malmö Visa alla säkerhetsjobb i Malmö
2025-09-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Underrättelseenheten i Malmö
, Göteborg
, Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Underrättelseenheten ansvarar för och leder myndighetens underrättelseprocess, d.v.s. inhämtning, bearbetning, analys och delgivning av underrättelser som underlag för proaktiva säkerhetsåtgärder samt klientbeslut. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som operativ ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt skapa förutsättningar i verksamheten som i förlängningen syftar till att klienter ska klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Vi ser kompetensutveckling som en viktig del för en effektiv underrättelseverksamhet och satsar därför på att löpande erbjuda kompetensutveckling för våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi söker en operativ ledare i region Syd med placeringsort Malmö.
Som operativ ledare vid sektionen för inhämtning och underrättelseledning leder och fördelar du arbetet inom vårt nätverk av underrättelseoperatörer. Operatörerna har lokala linjechefer, vilka tar ansvar för deras arbetsmiljö samt arbetsleder utifrån lokala behov. De operativa ledarna leder arbetet utifrån det nationella behovet och har också en stödjande funktion till övrig verksamhet inom Kriminalvården och samverkar även externt med andra myndigheter i frågor rörande underrättelseverksamhet. I arbetet ingår att tillsammans med medarbetarna i sektionen underhålla och utveckla samordnings- och ledningsförmågan av Kriminalvårdens underrättelsetjänst, samt underhålla och utveckla arbetsmetoder inom området.
Som operativ ledare har du en processledande funktion för underrättelseverksamheten inom Kriminalvården.
Resor förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du skapar yrkesmässiga kontakter och underhåller relationer. Du strukturerar själv ditt angreppssätt, driver dina processer vidare och kan snabbt ändra synsätt. I arbetet skapar du engagemang och delaktighet samt motiverar andra. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och visar på gott omdöme. Vidare arbetar du bra med komplexa frågor och löser problem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• Erfarenhet av underrättelsearbete
• God kunskap om och intresse för informationssäkerhet
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Akademisk utbildning inom område som Kriminalvården bedömer relevant
• Utbildning inom underrättelseverksamhet
• Erfarenhet av säkerhets- och sekretessarbete inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att leda och/eller fördela arbete
• Erfarenhet av att utveckla arbetssätt eller metoder
• IT-kunskaper utöver Office-paketet
• Relevanta språkkunskaper utöver svenska
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Intervjuer är planerade att genomföras 27-28/10.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279440". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Underrättelseenheten Kontakt
Tf sektionschef
Robert Lukjanov 08-55939891 Jobbnummer
9525501