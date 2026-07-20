Operativ ledare sökes till SiS ungdomshem Rebecka
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Socialsekreterarjobb / Ekerö Visa alla socialsekreterarjobb i Ekerö
2026-07-20
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Ekerö
, Södertälje
, Solna
, Stockholm
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som operativ ledare ett meningsfullt arbete. I rollen som operativ ledare ansvarar du för institutionsövergripande samordning och arbetsledning av det löpande arbetet utanför kontorstid, på kvällar och nätter, i syfte att främja en trygg vård- och arbetsmiljö. Du vägleder och stärker dina kollegor i arbetet och säkerställer att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Konkret innebär det bland annat att du ansvarar för incidentledning vid larmsituationer och vidtar nödvändiga åtgärder efter inträffad incident. Du förmedlar uppmärksammade brister och avsteg från rutiner till berörda chefer. Du upprättar och uppdaterar säkerhetsbedömningar samt fattar beslut om tvångsåtgärder enligt LVU, LSU och LVM i enlighet med SiS arbets- och delegationsordning.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en stabil person som behåller lugnet även i stressade situationer. Du har en vilja och förmåga att agera utifrån gällande beslut, riktlinjer och policys. Du har en helhetssyn och agerar utifrån verksamhetens bästa. Vidare är du strukturerad i ditt arbete och har en god förmåga att planera och prioritera på ett effektivt sätt.
Du ska även ha:
• Lämplig högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig högskoleutbildning, alternativt som lägst tvåårig yrkeshögskola (behandlingspedagog) tillsammans med erfarenhet av arbete inom SiS eller liknande verksamhet.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• God förmåga att leda, prioritera och samordna en arbetsgrupp.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är fördelad på dag- kväll och natt.
Vi söker fem personer för denna tjänst. Det vill säga fem operativa ledare.
Ansökan
Ansökan ska bestå av ett CV och personligt brev.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Misstanke- och brottsregister kommer att beställas via Polisen ifall du går vidare till slutfasen av denna rekrytering.
Sista dagen för ansökan är onsdagen den 3 juni, 2026 Kontaktperson för detta jobb
Rolf Bergenstråhle
Administrativ chef
Tfn 0104532428Rolf.Bergenstrahle@stat-inst.se
Merja Aahtila
Fackligt ombud SACO-S
010-453 24 09
mailto:merja.aahtila@stat-inst.se
Jenny Kingstedt
ST/OFR
010-453 40 77
mailto:jenny.kingstedt@stat-inst.se
Nicole Leiringer
Representant SEKO
010-4536008
mailto:Nicole.leiringer@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
179 75 EKERÖ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
10007045