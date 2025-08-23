Operativ ledare Café och kök till Öströö Fårfarm
Öströö Fårfarm AB / Storhushållsföreståndarjobb / Varberg Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Varberg
2025-08-23
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öströö Fårfarm AB i Varberg
Öströö Fårfarm är ett levande jordbruk och besöksmål där våra kunder och gäster upplever en unik och charmig upplevelse, unikt hantverk och lärande om får och fårhållning omgärdat av en genuin och naturskön miljö.
Vi söker en operativ ledare för Café Fårhagen, vårt café med ekologisk prägel och mycket hembakat och hemlagat, samt för vårt kök som skapar mat och delikatesser för försäljning i Café Fårhagen och Gårdsbutiken. I rollen ingår även att koordinera vår gruppverksamhet, med mat och dryck för större sällskap i vår brännvinskällare.
Du kommer att arbeta nära vår operativa ledare för Gårdsbutiken som erbjuder ekologiskt lammkött och massor av egenproducerade produkter som marmelader, senap, såser och marinader, geléer, kryddor, sylt, chutney och mycket mer. Ni har ett delat ansvar för den operativa verksamheten inom Gårdsbutiken och Café Fårhagen.Publiceringsdatum2025-08-23Om tjänsten
Du har ansvar för den löpande driften av Cafe Fårhagen och köket med fokus på nöjda medarbetare och gäster. Det innebär bland annat att
Säkerställa en positiv kundupplevelse.
Planera och skapa struktur och rutiner för den dagliga verksamheten.
Utveckla verksamheten och helhetskonceptet för Café Fårhagen.
Schemalägga sommarpersonal.
Ansvara för hygien-, säkerhets- och arbetsmiljöfrågor.
Planera och utföra inköp av råvaror.
Planera produktion och baka, göra geléer, chutney och marmelader med mera
Skapa nya produkter för Café Fårhagen och Gårdsbutiken
Din Profil
Du har erfarenhet av matlagning, gärna i ett storkök, och bakning, samt ett genuint intresse för service, mat och dryck. Genom ditt trygga och genuina ledarskap inspirerar och motiverar du dina medarbetare att leverera en unik upplevelse. Du har förmågan och viljan att utveckla dig själv, dina medarbetare och verksamheten mot uppsatta mål.
Rollen rapporterar till ägaren av Öströö Fårfarm. Anställningen är ett heltidsuppdrag, tillsvidaretjänst med tre månaders provanställning.
Skicka din ansökan till mathias@ostroofarfarm.com
med CV och personligt brev.
Information om Öströö Fårfarm
Öströö Fårfarm drivs ekologiskt med hela kedjan från uppfödning av lamm till färdiga produkter. Här finns cirka 350 tackor av rasen gotlandsfår och varje år föds cirka 600 lamm. På gården finns även amkor av rasen highland cattle. Allt som produceras på gården säljs på plats i köttboden och hantverksateljén direkt till konsument. Under sommaren arrangeras lammsafari och mat och fika i fantastisk miljö. Öströö Fårfarm tar emot cirka 50 000 besökare varje år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: mathias@ostroofarfarm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operativ ledare, Café och kök". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öströö Fårfarm AB
(org.nr 556640-2201)
Öströö (visa karta
)
432 77 TVÅÅKER Jobbnummer
9472619