Operativ lager- och logistikchef till internationellt tillverkande bolag
2025-09-10
Är du en närvarande ledare som brinner för lager och logistik? Vill du leda ett team mot effektiva flöden, hög säkerhet och tydliga resultat? Har du erfarenhet av internationella transporter och förbättringsarbete? Då kan rollen som Lager- och logistikchef vara helt rätt för dig.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos vår kund.
Om företaget
Vår kund är ett globalt bolag med lång historia som utvecklar och producerar innovativa säkerhetslösningar för fordon och transportsektorn. Företaget har verksamhet i flera länder och är just nu i en spännande fas där man investerar i en ny modern produktions- och logistiksite i södra Stockholm. Här blir du en del av en organisation med internationell prägel och stora utvecklingsmöjligheter. Mer information om företaget ges i samband med en intervju. Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som lager- och logistikchef leder du ett team på ca 15 medarbetare och arbetar nära produktionschefer och Operations Manager för att säkerställa effektiva flöden genom lager och logistikcenter. Du ansvarar för att inleverans, materialflöden, inventering och utleverans fungerar smidigt, säkert och korrekt, samtidigt som du utvecklar teamet och skapar en motiverande arbetsmiljö. Dessutom driver du kontinuerliga förbättringar för att optimera processer och öka effektiviteten. Rollen innebär också nära samarbete med planering, produktion, kvalitet och externa transportpartners för att leveranser ska nå kunderna i tid och med hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, coacha och utveckla lager- och logistikteamet med säkerhet som högsta prioritet.
Säkerställa smidiga flöden för mottagning, inlagring, materialförsörjning och utleverans.
Följa upp och analysera nyckeltal inom leveransprecision, plocknoggrannhet, lagersaldo och kostnadseffektivitet.
Driva Lean och kontinuerliga förbättringar genom standardisering, visualisering och optimering av processer.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom lager och logistik.
God erfarenhet av utleverans-flöden, internationella transporter och export (gärna farligt gods, tull och flygfrakt).
Kunskap om att bygga och utveckla logistikflöden, processer och rutiner.
Erfarenhet av Lean/Continuous Improvement inom logistik, exempelvis 5S, standardisering och visualisering är starkt meriterande
Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Vi söker en prestigelös ledare som har ett öga för förbättringar och som motiveras av att inspirera andra mot gemensamma mål. Du trivs med förändringsarbete och att arbeta både strategiskt och operativt. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och närvarande i verksamheten. Du leder med tydlighet, tar ansvar för att driva förändring och är inte rädd för att fatta beslut. Samtidigt är du en lagspelare som samarbetar nära andra funktioner och skapar engagemang i ditt team.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm, Albyberg Lön: Enligt överenskommelse
