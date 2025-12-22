Operativ lager/produktionschef till Tullinge Lack
2025-12-22
Publicering sdatum2025-12-22Om företaget
Tullinge Lack är ett etablerat företag inom lackeringsbranschen sedan 1996, med verkstad i Tullinge. Vi är experter på sprutlackering av trä- och metalldetaljer, och erbjuder helhetslösningar för luckor, fronter, dörrar och möbler. Dessutom säljer vi nya luckor och kompletta köksmoduler till både privatpersoner och företag. Vår styrka är kvalitet, noggrannhet och ordning, något våra kunder verkligen uppskattar.
Tullinge Lack letar nu efter en ansvarsfull, kundorienterad operativ chef med ansvar för lager, lackeringsverkstadens planering samt kundhantering. Hos oss får du möjligheten till ett arbete med variation och möjlighet till att träffa våra kunder dagligen. Vi är en arbetsplats på ett team om 5 personer och vill nu hitta vår nästa lagspelare. Vi erbjuder dig kollektivavtalsenliga anställningsvillkor och försäkringar.
Som operativ lager/produktionschef kommer du bland annat jobba med:
Kund- och ordermottagning både fysiskt och över telefon
Ansvarig för produktionen. Dvs ha koll på vad som ska prioriteras och se till att planering och arbete flyter friktionsfritt
Arbetsleda teamet om 3 personer
Planering/ prioritering för vad som ska lackas
Avsyning av lackade objekt
Hjälpa till där det behövs i produktion tex, Nytillverkning av luckor/skåp
Återmontera beslag och gångjärn på objekt, Sortera in jobb i rätt ordning.
I rollen ansvarar du för att lager, produktion och kundorder håller hög kvalitet och en god struktur genom hela processen. Du säkerställer den dagliga planeringen och prioriteringen i produktionen utifrån leveranstider och kundernas behov. En viktig del av ansvaret är att se till att arbetsordrar följs, att eventuella avvikelser dokumenteras och kommuniceras vidare på ett tydligt sätt. Du fungerar som en naturlig kontaktpunkt mellan kund, produktion och ledning och bidrar aktivt till god kommunikation och samordning. Rollen innebär även ansvar för att ordning, säkerhet och effektiva arbetssätt upprätthålls i verkstaden samt att slutkontroller och avsyning av objekt genomförs innan leverans.
Önskad Profil:
Talar och skriver flytande svenska
God engelska i tal
Är en god kommunikatör både med kunder och anställda
Har god datorvana
Har erfarenhet av arbetsledning eller organisering av arbete
Vi söker dig som:
Är strukturerad och noggrann, vilket är avgörande för att kunna hålla ordning på många parallella arbetsordrar och säkerställa att inget missas i produktion eller leverans. Du är ansvarstagande och trygg i att fatta beslut, då rollen innebär att prioritera och leda det dagliga arbetet i verkstaden. Du har en god samarbetsförmåga och är prestigelös, vilket är viktigt i ett litet team där alla ibland behöver hjälpa till där det behövs. Samtidigt är du serviceinriktad och kommunikativ, eftersom rollen innebär daglig kontakt med både kunder och medarbetare.
Meriterande om du:
Arbetat inom köksbranschen/tillverkning
B körkortÖvrig information
Start: Så snart som möjligt
Arbetstider: 07.00-16.00
Placering: Verkstaden i Tullinge
Anställningsform: Fast anställning, heltid med 6 mån provanställning
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig.
