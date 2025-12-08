Operativ inköpare till växande affärsområde - Stockholm!
Hero AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker för vår kunds räkning en operativ inköpare med ansvar för ett växande sortiment av konsumentprodukter för kundens egna varumärke. Rollen är bred och kombinerar operativa inköpsprocesser med vissa inslag av strategiskt arbete. Du blir en viktig del av ett mindre sammansvetsat team och får möjlighet att påverka sortiment, leverantörsrelationer och utveckling i en expansiv fas.Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Som operativ inköpare arbetar du nära både interna funktioner och externa partners. Du är spindeln i nätet mellan lager, sälj, ekonomi och leverantörer och har en central roll i att säkerställa att varuflödet fungerar smidigt och att rätt produkter finns på plats i rätt tid. Rollen passar dig som trivs med att kombinera struktur och analys med ett högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter
Inköp från ax till limpa: sortiments- och leverantörsurval, orderläggning, leveransbevakning, returer och varuförsörjning till lagret
Artikel- och prisadministration: registrering och löpande underhåll i affärssystem
Fakturaflöde: matchning och attest i samarbete med ekonomi
Säljstöd: förberedelse av material till säljare, optimering av kampanjer och B2B-hemsida
Leverantörsarbete: kontakt, urval och förhandling inom givna ramar
Mycket samarbete med lager för att säkra flöden och tidsplaner
Vi söker dig som:
Är en självgående inköpare med erfarenhet av operativt inköp, gärna vana av inköp från Asien.
Är van att förhandla och trygg i kontakt med leverantörer.
Är analytisk och strukturerad och har goda kunskaper i Excel.
Kommunikativ och självgående - spindeln i nätet mellan lager, sälj och leverantörer.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av konsumentprodukter, gärna inom leksaker, pussel eller liknande sortiment.
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader där du blir anställd av Hero med mycket goda chanser att bli överrekryterad till vår kund efter denna tid. Start enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), http://www.hero.se Arbetsplats
Hero Kontakt
Klara Andersson klara.andersson@hero.se 0765036090 Jobbnummer
9634409