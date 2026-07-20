Operativ inköpare till Upphandlingsenheten
Upplands-Bro kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands-Bro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Upplands-Bro
2026-07-20
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Vill du använda din erfarenhet av offentliga inköp för att göra verklig skillnad? Nu stärker vi vår upphandlingsenhet och söker två operativa inköpare som vill vara med och utveckla inköpsarbetet i Upplands-Bro kommun. Hos oss får du en självständig och verksamhetsnära roll där du ansvarar för inköpsprocesser från behov till avtal och fungerar som ett kvalificerat stöd till kommunens verksamheter.
Om rollenSom operativ inköpare ansvarar du för att självständigt genomföra direktupphandlingar, förnyade konkurrensutsättningar (FKU) och avrop i nära samverkan med verksamheten. Du är ett viktigt stöd i inköps och upphandlingsfrågor och bidrar till att kommunens inköp genomförs affärsmässigt, rättssäkert och utifrån verksamhetens behov. Du ansvarar för den operativa hanteringen av kommunens avtalskatalog i Kommers och säkerställer att avtal hålls uppdaterade, tillgängliga och användbara för verksamheten. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med upphandlare, avtalscontroller, chefer och beställare. Som operativ inköpare är du också en viktig ingång för verksamheternas inköps och upphandlingsbehov. Du hanterar inkommande ärenden, gör initiala bedömningar och vägleder verksamheten till rätt inköps eller upphandlingsprocess.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterSom operativ inköpare ansvarar du för att självständigt genomföra direktupphandlingar, förnyade konkurrensutsättningar (FKU) och avrop i nära samverkan med verksamheten. Du är ett viktigt stöd i inköps och upphandlingsfrågor och bidrar till att kommunens inköp genomförs affärsmässigt, rättssäkert och utifrån verksamhetens behov.
Du ansvarar för den operativa hanteringen av kommunens avtalskatalog i Kommers och säkerställer att avtal hålls uppdaterade, tillgängliga och användbara för verksamheten. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med upphandlare, avtalscontroller, chefer och beställare. Som operativ inköpare är du också en viktig ingång för verksamheternas inköps- och upphandlingsbehov. Du hanterar inkommande ärenden, gör initiala bedömningar och vägleder verksamheten till rätt inköps eller upphandlingsprocess.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Självständigt genomföra direktupphandlingar.
Genomföra förnyade konkurrensutsättningar (FKU) inom befintliga ramavtal.
Genomföra avrop från befintliga avtal och ramavtal. Hantera och bedöma inkommande inköps- och upphandlingsärenden.
Ge stöd och vägledning till verksamheten kring val av inköps- och upphandlingsförfarande.
Ge stöd och rådgivning till verksamheten i inköps- och upphandlingsfrågor.
Ansvara för den operativa hanteringen och utvecklingen av kommunens avtalskatalog i Kommers.
Säkerställa att avtal, prislistor, tillämpningsanvisningar och övrig avtalsinformation är uppdaterad och tillgänglig för verksamheten.
Samverka med upphandlare, avtalscontroller och verksamheten för att säkerställa god avtalshantering och avtalstrohet.
Planera och genomföra utbildningar och workshops inom inköpsområdet.
Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och processer.
Vara kontaktperson för ett eller flera verksamhetsområden och arbeta proaktivt med att identifiera och möta verksamhetens behov.
Vi söker dig som har
Relevant eftergymnasial utbildning inom inköp, upphandling, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Dokumenterad tidigare erfarenhet av operativt inköpsarbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av att självständigt genomföra direktupphandlingar inom offentlig sektor.
Erfarenhet av att genomföra avrop och förnyade konkurrensutsättningar (FKU).
God kunskap om LOU och/eller LUF samt dess praktiska tillämpning.
Erfarenhet av att ge stöd och rådgivning till verksamheten i inköpsrelaterade frågor.
Förmåga att planera, prioritera och hantera flera parallella inköpsärenden och direktupphandlingar.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i kommun, region, statlig myndighet eller annan politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av Kommers eller liknande upphandlings- och avtalssystem.
Erfarenhet av att utbilda eller coacha verksamheter inom inköp och upphandling.
Erfarenhet av avtalsuppföljning och avtalsförvaltning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är du trygg, ansvarstagande och van att driva ditt arbete framåt på egen hand. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar strukturerat, har god prioriteringsförmåga och kan omsätta regelverk till praktiska och verksamhetsanpassade lösningar. Du trivs med att samarbeta med olika verksamheter och att skapa förutsättningar för effektiva, affärsmässiga och hållbara inköp.
Om tjänstenTjänsten är en heltidsanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuderUpplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Läs mer om kommunen som arbetsgivare på vår hemsida-
Om rekryteringsprocessenVi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 9 augusti 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester. Urval och intervjuer sker efter annonseringsperioden. Bakgrundskontroll görs på slutkandidaten innan avtalsskrivning.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
)
196 40 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Kommunledningskontoret , Ekonomiavdelningen , Upphandling och juridik Kontakt
Fackliga representanter via kommunens växel 08-58169000 Jobbnummer
10007546