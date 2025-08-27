Operativ inköpare till uppdrag i Huskvarna med start snarast
2025-08-27
Vi söker dig som är kommunikativ, noggrann och drivande, med flera års erfarenhet inom inköp, supply chain eller sourcing - gärna i rollen som operativ inköpare.
Är du dessutom van vid att arbeta i en miljö med högt tempo och projektfokus? Då är detta konsultuppdraget för dig!
Till vår kunds växande inköpsorganisation i Huskvarna söker vi nu en Operativ/Projektinköpare för ett uppdrag fram till årsskiftet - med goda möjligheter till förlängning.
Om uppdraget
Som operativ inköpare ansvarar du för att säkra leverans av material och tjänster enligt planerade behov till produktion. Du kommer att arbeta nära både leverantörer, planering och olika projektkontor. Uppdraget omfattar inköp till både prototyper och serieproduktion av tekniskt avancerade produkter - vilket ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet, samarbete och snabbhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Inköp av material och tjänster enligt planerat behov
- Orderläggning och leveransbevakning
- Kostnadsuppskattning
- Följa upp och utveckla leverantörers prestationer (t.ex. orsaksanalyser vid sena leveranser)
- Löpande återkoppling till interna kundansvariga
- Hantering av avvikelser (NCR)
- I vissa fall prisförhandling
- Optimering av flöden
Vem vi söker:
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har minst tre års relevant erfarenhet av operativt inköp eller sourcing och en god förståelse för produktions- och försörjningskedjor. Du är en strukturerad, självgående och lösningsorienterad person som trivs i ett högt tempo och har lätt för att kommunicera professionellt, både internt och externt. Du är van att ta ansvar, fatta snabba beslut och driva arbetet framåt på ett prestigelöst och positivt sätt. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
