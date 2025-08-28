Operativ Inköpare till Tekniskt Bolag!
Friday Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2025-08-28
Är du en kommunikativ och noggrann lagspelare med kunskaper inom operativt inköp? Lockas du av en drivande roll med mycket ansvar? Då kan det här vara tjänsten för dig - välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker nu en operativ inköpare till vår kund i Göteborg. Du kommer att ingå i ett team som består av både operativa och strategiska inköpare. I rollen som operativ inköpare kommer du att ha en central funktion, där du ansvarar för att säkerställa materialförsörjningen till produktionen, hantera orderläggning och sköta administrationen kring inköpen. Arbetet innebär mycket kommunikation, såväl internt som externt med leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Orderläggning och uppföljning av leveranser.
Dialog med leverantörer.
Hantering och uppdatering av orderstatus i affärssystemet.
Fakturering och administration.
Reklamationshantering.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning inom logistik eller inköp.
Besitter intresse och förståelse för teknik.
Är van vid att arbeta i affärssystem, med fördel SAP.
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet från en liknande tjänst sedan innan, som från sommar- eller extrajobb, gärna inom tillverkande industri.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och du som söker har ett naturligt driv och trivs väl i en administrativ roll. Vi tror även att du är en prestigelös och lösningsorienterad person som kan agera i nuet samtidigt som du behåller fokus på uppsatta mål. Vi ser vidare att du är självständig, strukturerad och en initiativrik person som får saker och ting att hända. Eftersom du kommer ingå i ett team trivs du med att arbeta i grupp och ha flera olika kontaktytor.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid.
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Hanna Lejon.
Lön: Fast månadslön.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
