Operativ Inköpare till produktionsnära uppdrag
Västerås | Heltid på plats | Mars-december 2026
Är du en operativ inköpare som trivs nära produktionen, gillar tempo och tar ansvar när saker behöver lösas här och nu? Nu söker vi en senior Operative Purchaser till ett långsiktigt uppdrag där du får en viktig roll i leveranssäkerhet och samarbete med både leverantörer och interna stakeholders.
Det här är en roll för dig som gillar kombinationen av hands-on problemlösning och mer strukturerat inköpsarbete
Om uppdraget
Som operativ inköpare ansvarar du för att säkerställa att lagda inköpsorder levereras i tid och i linje med produktionsplaneringen. Du har daglig dialog med leverantörer och arbetar tätt tillsammans med interna funktioner för att hitta bästa möjliga lösningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Säkerställa leveranstider i linje med produktionsplanering
Kommunicera och samarbeta med leverantörer och interna intressenter
Hantera ad hoc-frågor och operativ "fire fighting" när det behövs
Köpa material enligt teknisk specifikation, pris, leveransplan och villkor
Arbeta i enlighet med bolagets inköpspolicyer och processer
Arbetet utförs 100 % på plats i Västerås.
Vem vi söker
Vi söker dig som är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en operativ roll med högt tempo.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av operativt inköp
Är en lagspelare med god kommunikativ förmåga
Har vana av att samarbeta med både interna och externa parter
Är strukturerad men också bekväm med att hantera snabba förändringar
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av SAP är meriterande.
Praktisk information
Plats: Västerås
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka
Uppdragsperiod: 2 mars - 31 december 2026
Arbetsform: 100 % på plats
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Låter det här som något för dig? Sök redan idag!
