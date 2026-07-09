Operativ inköpare till ledande industriföretag!
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Operativ inköpare till ledande industriföretag!
Är du strukturerad, kommunikativ och trivs med att arbeta i en administrativ roll med många kontaktytor? Vill du utvecklas inom inköp, logistik och supply chain hos ett globalt och innovativt industriföretag? Då kan rollen som Operativ inköpare vara helt rätt för dig!
Jefferson Wells söker nu dig som är en driven och noggrann person för ett konsultuppdrag i Karlskrona med start enligt överenskommelse.
Om rollen
I rollen som Operativ inköpare blir du en viktig del av vår kunds inköps- och logistikflöde. Arbetet innebär daglig kontakt med interna funktioner och leverantörer, och du får en central roll i att säkerställa att rätt material finns på plats i rätt tid.
Du kommer att arbeta i en miljö där struktur, kvalitet och god kommunikation är avgörande - och där du får möjlighet att lära dig moderna inköpsprocesser i en internationell verksamhet i framkant.
Dina arbetsuppgifter
Lägga och följa upp inköpsorder i affärssystem
Leveransbevaka, hantera avvikelser och samordna med interna team
Uppdatera artikeldata såsom priser, ledtider och leverantörsinformation
Administrera inköpsrelaterade dokument och rapporter
Samarbeta med godsmottagning, strategiska inköpare och logistikfunktioner
Säkerställa att inköpsflöden följer rutiner och kvalitetskrav
Hålla kontakt och kommunikation med leverantörer
Vi söker dig som har
Erfarenhet från inköp, logistik, administration eller liknande roll
God systemvana och trygghet i att arbeta med affärssystem
Mycket god kunskap i Excel och Officepaketet
Struktur, noggrannhet och förmåga att hantera flera uppgifter parallellt
Starka kommunikativa färdigheter på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av inköpsarbete inom industri eller tillverkning
Arbetat med avrop eller artikeladministration
Erfarenhet av ERP-system (t.ex. IFS, SAP eller Monitor)
Eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, logistik eller teknik
Som person tror vi att du är
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Lösningsorienterad och proaktiv
Ansvarstagande och trygg i att arbeta självständigtPubliceringsdatum2026-07-09Företaget
Vår kund är ett internationellt industriföretag med stark marknadsposition och verksamhet på en global marknad. Företaget kännetecknas av innovation, kvalitet och långsiktighet, och erbjuder en modern arbetsmiljö där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsföretag för specialister. Som konsult hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, förmåner och en dedikerad konsultchef som stöttar dig i din utveckling. Vi erbjuder även kompetensutveckling och möjligheten att arbeta i spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare.Så ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef:
Charlotte Johansson charlotte.johansson1@manpower.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Blekingegatan 1 (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se Jobbnummer
9998733