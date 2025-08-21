Operativ inköpare till ledande bolag inom hälsa och välmående!
2025-08-21
Vill du göra skillnad för både människor och planeten? Vi söker nu för vår kunds räkning en operativ inköpare till ett hälsodrivet bolag med bred produktportfölj, starka värderingar och flexibelt arbetssätt. Passa på att söka tjänsten redan idag, då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Nu har du möjligheten att få vara med att bidra till att säkra en effektiv och hållbar försörjningskedja! Här får du ett stort ansvar från start och blir en viktig del av ett engagerat team som arbetar med kvalitet och effektivitet i fokus.
För att lyckas och trivas i denna roll behöver du vara lösningsorienterad och trivas i en miljö med högt tempo och många parallella uppgifter och kontaktytor. Du är van att ta initiativ och gillar att skapa struktur i komplexa flöden och har en stark kommunikativ förmåga.
Under introduktionen innefattar tjänsten resor till företagets produktionsanläggning i Danmark där syftet är att få en god förståelse för fabriken och dess flöden. Dessa resor kommer att fortlöpa under uppdragets gång men kommer minska med tiden.
Detta är ett konsultuppdrag som förväntas pågå i 6 månader, med eventuella möjligheter till förlängning.
Du erbjuds
• En innovativ arbetsplats med ett starkt fokus på hållbarhet
• Arbete i fina och fräscha lokaler i Malmö
• En arbetsplats med goda pendlingsmöjligheter
Dina arbetsuppgifter
Som operativ inköpare får du en central roll i samarbetet mellan leverantörer, lager, produktion och transport. Du ansvarar för hela inköpskedjan från beställning till levererad vara och arbetar kontinuerligt med att effektivisera företagets processer kring detta. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
• Skapa och följa upp och planera inköpsordrar i Infor M3.
• Kommunicera dagligen med lagret och delta i planeringen för försäljning och drift.
• Boka och samordna transporter från leverantörer och samordna med lagret kring inkommande leveranser
• Planera och optimera transporter (sjö och väg), inklusive fakturahantering och optimering.
• Arbeta med importregler och tullhantering.
• Analysera och optimera lager och ordervolymer, samt upprätthålla grunddata i planeringssystem.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst två års erfarenhet av en roll inom operativt inköp
• Har goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift, då språken används dagligen i arbetet.
• Besitter god vana att arbeta i olika affärssytem och därför snabbt kan sätta dig in i dessa
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av en inköpsroll där du köpt in insatsvaror till produktion, inom FCMG eller livsmedel
• Goda kunskaper i danska
• Arbetat i InforM3
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
