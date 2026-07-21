Operativ Inköpare till kund i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Är du en affärsmässig och lösningsorienterad inköpare som trivs i en operativ roll med många kontaktytor? Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till effektiva inköpsprocesser i en organisation där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus? Då kan detta vara uppdraget för dig!
🌟Om uppdraget
Vi söker nu en Operativ Inköpare till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en väletablerad organisation i Stockholm.
I rollen blir du en viktig länk mellan verksamheten och inköpsfunktionen. Du ansvarar för det operativa inköpsarbetet, stöttar interna beställare och säkerställer att inköp genomförs affärsmässigt, effektivt och enligt gällande riktlinjer.
Det här är ett uppdrag för dig som uppskattar ett högt tempo, många kontaktytor och möjligheten att påverka och utveckla arbetssätt inom inköp.
🎯Arbetsuppgifter
Som Operativ Inköpare kommer du bland annat att:
Vara verksamhetens främsta kontaktperson i operativa inköpsfrågor.
Stötta interna beställare genom hela inköpsprocessen.
Genomföra operativa inköp och säkerställa affärsmässiga villkor.
Förhandla med leverantörer och bygga långsiktiga relationer.
Följa upp order, leveranser och säkerställa hög leveransprecision.
Hantera reklamationer, garantiärenden och leverantörsdialoger.
Granska leverantörsfakturor mot avtal och beställningar vid behov.
Delta i leverantörsuppföljningar och bidra till kontinuerliga förbättringar.
Medverka i utvecklingen av Purchase-to-Pay-processen (P2P).
Stödja projektinköp och implementering av nya avtal.
Delta vid tester och utveckling av affärssystem samt bidra vid utbildning av verksamheten.
✅Vi söker dig som
Vi tror att du har:
Relevant utbildning inom inköp, logistik eller motsvarande erfarenhet.
• 5 års erfarenhet av operativt inköpsarbete.
God erfarenhet av inköps- och affärssystem.
Mycket god förståelse för inköpsprocesser, affärsmässighet och gällande regelverk.
Erfarenhet av leverantörsförhandlingar och leverantörsutveckling.
Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i tal och skrift.
💡För att lyckas i rollen tror vi att du är
Affärsmässig och serviceinriktad.
Strukturerad, noggrann och van att hantera flera parallella arbetsuppgifter.
Relationsskapande och trygg i dialogen med olika intressenter.
Självgående och initiativtagande med ett proaktivt arbetssätt.
Ansvarstagande och bekväm med att fatta beslut inom ditt mandat.
Lösningsorienterad och motiverad av att utveckla effektiva arbetssätt.
📍Praktiska detaljer:
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid 100%
Uppdragets längd: 17-Aug-2026 - 30-Sep-2027 med god möjlighet till förlängning.
🚀Låter det intressant?
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103793-2110296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10008542