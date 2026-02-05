Operativ inköpare till industribolag i Växjö
2026-02-05
I partnerskap med ett industribolag i Växjö söker vi nu en Operativ Inköpare för ett projekt under 12 månader. Du kommer att vara en del av ett dynamiskt team som hanterar inköp för sju olika produktionsplatser runt om i Europa.
Hos vår partner får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö samt arbeta i ett större team av inköpare.
Om rollenSom Operativ Inköpare kommer dina huvudsakliga ansvar vara att:
Hantera och följa upp beställningar och leveranser för att säkerställa att inköpsaktiviteterna anpassas till företagets inköpspolicy och rutiner
Bevaka leveranser av artiklar samt hantera avvikelser
Samarbeta med leverantörer för att förhandla om priser och avtal
Du kommer även att delta i spännande utvecklingsprojekt och arbeta nära med teknik-, kvalitets- och logistikfunktioner inom organisationen. En del resor kan förekomma i tjänsten.
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom exempelvis inköp, ekonomi eller annan relevant inriktning
Har minst två års erfarenhet av inköpsarbete, gärna inom producerande industri
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person förväntas du vara engagerad, initiativtagande och målfokuserad. Du har en stark affärsorientering, gillar att arbeta i team och har god kommunikationsförmåga.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag via OIO. Som konsult på OIO erbjuds du fast månadslön, betald semester från dag ett och ett högt friskvårdsbidrag.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Mars 2026
Period: 12 månader som konsult
Placering: Växjö
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsen stängs.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi vet att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
