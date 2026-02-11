Operativ inköpare till industribolag i Göteborg
Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2026-02-11
Om rollen
Vi söker nu en operativ inköpare till vår kund i Göteborg för ett vikariat på tio månader med start under våren. Vill du utvecklas inom operativt inköp och Supply Chain i en miljö som präglas av samarbete, ansvar och kontinuerliga förbättringar? Då kan detta vara rollen för dig.
I rollen som operativ inköpare är ditt huvudansvar att säkerställa att leveranskedjan fungerar smidigt och effektivt. Du ser till att komponenter finns i lager i rätt tid och i rätt mängd, samtidigt som du bidrar till kostnadseffektiva lösningar. Vi söker dig som trivs med att arbeta både självständigt och i team, som vågar prova nya lösningar och som tar ansvar för att arbetet blir gjort.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Operativt inköp av stål till ett antal produktionsenheter i Norden
Planering, uppföljning och optimering av inköpsflöden inklusive MDM (material master data)
Analys av prognoser/order, leveransprecision, lager och kostnadsutveckling
Identifiera, driva och följa upp förbättrings- och effektiviseringsinitiativ
Tvärfunktionellt samarbete med produktion, planering, leverantörer och andra stödfunktioner
Bidra till utveckling av inköpsprocesser ur ett helhetsperspektiv
Vi söker dig somHar en akademisk examen inom exempelvis logistik, inköp, industriell ekonomi eller motsvarande
Alternativt 1-3 års erfarenhet av operativt inköp och/eller Supply Chain
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, samtidigt som du är självgående och har förmågan att fatta beslut inom givna ramar. Du är initiativrik och förbättringsdriven, trivs med ansvar och uppskattar att samarbeta i tvärfunktionella team. Dessutom är du engagerad, nyfiken och har en stark vilja att lära och utvecklas i din roll.
Om anställningenDetta är ett vikariat på 10 månader där du blir anställd som konsult hos oss på OIO
Omfattning: Heltid
Start: mitten av april
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett heltidsjobb.

OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
