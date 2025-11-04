Operativ inköpare till framtidens försvarslösningar
2025-11-04
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi på Saab Dynamics och Underwater Systems växer och behöver bli fler! Just nu söker vi operativa inköpare till våra härliga team i Linköping. Hos oss får du chansen att arbeta i ett inköpsteam med starkt affärsfokus, stort engagemang och mycket driv!
Som operativ inköpare har du ett helhetsansvar från behov till leverans, samt uppföljning och monitorering av våra leverantörer. Du samarbetar tätt med våra strategiska inköpare, SQM, delprojektledare, planering, utvecklingsavdelning samt våra interna kunder.
Arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat:
Skicka förfrågningar, utvärdera offerter och förhandla pris där avtal saknas
Skapa inköpsorder utifrån inköpsbehov, leveransbevaka och hantera fakturor
Analysera leverantörsprestanda och delta i leverantörsteam
Genomföra köpberedning
Säkerställa exportkontrollkrav hanteras och är uppfyllda
Arbetet sker i nyrenoverande lokaler samt i en miljö som främjar såväl karriären som den personliga utvecklingen. Vi värnar om att vara en arbetsplats där gemenskap, stimulerande arbetsuppgifter och trivsel står högt i kurs. Inom teamet finns det en stark lagkänsla och att hjälpa varandra är en självklarhet.
Att ha ett affärsmässigt tänk anser vi vara viktigt i den här rollen och det är även bra att känna till leverantörsmarknadens utmaningar och möjligheter. Vi ser gärna att du har erfarenhet från operativt inköpsarbete och att du som person är serviceinriktad, initiativtagande med en förmåga att samarbeta för att uppnå det bästa resultatet. Det är också viktigt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Har du någon utbildning inom relevant inriktning som exempelvis logistik, inköp, ekonomi är det meriterande.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
