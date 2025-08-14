Operativ inköpare till företag i Linköping
2025-08-14
Är du en driven inköpare med intresse för teknik och produktion? Vill du arbeta i ett engagerat team där du får stort eget ansvar, men också stöttning av kunniga kollegor? Då kan detta vara nästa steg för dig!
OM TJÄNSTEN
För kunds räkning söker vi nu en inköpare med fokus på maskinbearbetade artiklar - en viktig roll där du blir en central spelare i att säkerställa att rätt komponenter finns på plats i rätt tid, och där ditt arbete har direkt påverkan på hela produktionskedjan.
Som inköpare driver du hela inköpsprocessen - från behovsanalys till uppföljning - och är aktiv i att skapa såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar. Dina dagar varierar och du får använda både din struktur, ditt affärssinne och din förmåga att bygga relationer.
Du blir länken mellan leverantörer och interna funktioner så som produktionsplanering, materialplanering, utveckling och projekt. Du kommer att tillhöra ett prestigelöst och sammansvetsat team om fem personer. Tillsammans delar ni kunskap och hjälper varandra framåt, samtidigt som varje person har ett tydligt eget ansvarsområde. Här får du både möjlighet att växa i rollen och bidra till företagets fortsatta utveckling! Detta är inledningsvis ett föräldravikariat med goda möjligheter till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för inköp inom segmentet maskinbearbetade artiklar
• Lägga inköpsordrar och följa upp leveranser för att säkerställa god materialtillgång
• Bygga långsiktiga relationer med både nya och befintliga leverantörer
• Samarbeta tätt med interna funktioner för att möta krav från produktion och utveckling
• Identifiera och driva förbättringar inom inköpsprocesser och leverantörsstrategi
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av operativt inköp
• Har goda kunskaper i inköpssystem och affärssystem
• Har erfarenhet av att arbeta med internationella leverantörer
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att bygga och underhålla relationer med leverantörer
• Förståelse för maskinbearbetade komponenter och erfarenhet av tillverkande industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående och initiativtagande
• Strukturerad med god förmåga att prioritera
• Kommunikativ och har lätt för att samarbeta
• Lösningsorienterad med ett affärsmässigt tänk
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Academic Work Sweden AB
http://www.academicwork.se
