Operativ inköpare till ekonomienheten, Örebro eller Härnösand
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekonomienheten / Inköpar- och marknadsjobb / Härnösand Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Härnösand
2025-09-10
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekonomienheten i Härnösand
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Verksamhetsområde Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.
Ekonomienheten är en enhet inom verksamhetsområde Stöd och styrning, med ansvarsområdena verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, ekonomiadministration, upphandling och inköpsfrågor. Enheten har sin verksamhet huvudsakligen i Härnösand och Örebro, med enhetschefen i Örebro. Eftersom enhetens medarbetare, liksom de verksamheter vi stödjer, finns spridda på olika orter sker den största delen av arbetet i digitala möten. Ekonomienheten ansvarar för myndighetens inköpsprocesser och är normerande och stödjande för hela myndigheten i frågor som rör upphandling, inköp och leverantörsavtal. Myndigheten har en central inköpsfunktion som hanterar samtliga inköp och upphandlingar. I denna funktion finns rollerna strategisk inköpare, taktisk inköpare samt operativ inköpare. Rollerna har olika ansvar men samarbetar och stödjer varandra för att utföra det stödjande uppdraget mot verksamheten på bästa sätt.
I rollen som operativ inköpare är fokus att genomföra mindre direktupphandlingar inom olika kategorier och av mycket varierande karaktär. Du jobbar nära verksamheten och det krävs även ett nära samarbete med övriga inom inköpsfunktionen samt med den verksamhet och de medarbetare som berörs av inköpen.
I arbetet ingår att jobba proaktivt och drivande för att myndigheten ska göra goda affärer samt följa riktlinjer och regelverk vid inköp, vilket bland annat kan innebära att du ansvarar för informations- och utbildningsinsatser. Det kan också vara aktuellt att ingå i kategoriteam för strukturerat tvärfunktionellt samarbete med verksamheten i inköpsfrågor.
I din roll utgår du ifrån verksamhetens behov samt beslutade kategoristrategier och -planer. Du samverkar med verksamheten i hela kedjan från behov till genomförda inköp och uppföljning. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
I ditt arbete ingår exempelvis att
• Planera och genomföra inköp av varor och tjänster via avrop eller direktupphandlingar till ett visst värde
• Ha kontakter både internt med verksamheten och externt med leverantörer kopplat till aktuella inköp
• Hantera administration och diarieföring kopplat till aktuella inköp
• Ärendehantering och uppföljning av ärenden via vårt systemstöd
• Stödja verksamheten i frågor som gäller inköp samt beställningar mot avtal
• Delta i arbetet med att upprätta vissa avtal
• Fånga upp inköpsbehov genom uppföljning och dialog med verksamheten
• Delta i arbetet med att utveckla och effektivisera myndighetens arbetssätt när det gäller inköp
• Delta i andra förekommande arbetsuppgifter inom inköpsfunktionen.
Eftersom vår organisation är rikstäckande och finns på flera olika orter, genomförs merparten av de möten du har i det här uppdraget på distans.
Vi använder oss i dagsläget av systemstödet Mercell Tendsign och ett ärendehanteringssystem och har Unit4 ERP som affärssystem och e-handelssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Flera års erfarenhet av självständigt arbete med inköp och kunskaper om Lagen om offentlig upphandling
• Erfarenhet av att samarbeta med olika verksamheter i inköpsfrågor
• God it-vana
• God förmåga att uttrycka dig i tal på svenska alternativt svenskt teckenspråk samt skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av e-handel
• Erfarenhet av inköp inom SPSM
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av utvecklingsarbete inom inköpsområdet.Dina personliga egenskaper
• För att trivas i det här uppdraget behöver du tycka att det är intressant att delta aktivt i ett pågående förändringsarbete
• Du är självgående, strukturerad och ansvarstagande och har integritet
• Du är serviceinriktad, samarbetsorienterad och har ett positivt bemötande
Du kan lösa uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt och har förmågan att arbeta med flera parallella uppdrag
• Du vill genom medledarskap bidra till gott arbetsklimat
• Du engagerar dig i vårt arbete med ständiga förbättringar och med dina erfarenheter bidrar till utvecklingsarbete
• Du är intresserad av att effektivisera processer och håller dig uppdaterad om den utveckling som sker.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del på distans, om verksamheten tillåter det och i samråd med din chef.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2025/766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekonomienheten Kontakt
Enhetschef
Ylva Zetterlund ylva.zetterlund@spsm.se 010 473 60 17 Jobbnummer
9502316