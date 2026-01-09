Operativ Inköpare till Baxter - ditt nästa steg i karriären?
2026-01-09
Vill du ta nästa steg i din karriär och utvecklas inom inköp och supply chain? Vi söker nu en operativ inköpare till Baxter i Luleå. I denna mångsidiga roll kommer du att arbeta nära produktion, leverantörer och interna funktioner för att säkerställa effektiva materialflöden och leveranser. Här är rollen för dig som är analytisk, nyfiken och vill bygga en bred kompetens inom supply
chain. Läs mer och skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Liko är en del av Baxter. På Baxters produktionssite i Alvik, Luleå tillverkar Liko lyftprodukter. Oavsett din roll på Baxter har ditt arbete en positiv inverkan på människor runt om i världen. Du kommer att känna av vårt syfte i hela organisationen, eftersom Baxters arbete förbättrar resultaten för miljontals patienter. Företagets produkter och behandlingar finns på nästan alla sjukhus världen över, på kliniker och i hemmet. I 90 år har Baxter varit banbrytande för betydande medicinska innovationer som förändrar vården.
Du erbjuds
• En roll där du får växa och utvecklas inom inköp och supply chain - perfekt för dig som är ny i karriären
• En strukturerad onboardingprocess med handledning för att säkerställa din framgång och utveckling inom rollen
• Ett engagerat team och en arbetsmiljö där alla stöttar varandra och arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål
Du kommer att bli anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Baxter. Om alla parter är nöjda med samarbetet kommer det på sikt att finnas möjlighet till att bli anställd av Baxter.
Dina arbetsuppgifter
Som Operativ Inköpare får du en central roll i att arbeta nära produktion, leverantörer och interna funktioner. Du blir en del av ett mindre team där du kommer att planera, följa upp och analysera inköpsprocessen för att säkerställa effektiva materialflöden och leveranser, samt bidra till utveckling av våra arbetssätt.
Det här är en roll för dig som är analytisk, nyfiken och vill bygga en bred kompetens inom supply chain. Vi ser att du har en förmåga att vara noggrann och detaljfokuserad kombinerat med att kunna se heltheten. Hos Baxter får du möjlighet att ta ansvar och växa i en dynamisk miljö, samtidigt som du får insikt i hela värdekedjan.
• Lägga och följa upp inköpsorder för att stödja produktionsplaner
• Säkerställa leveranser och hantera avvikelser tillsammans med leverantörer
• Arbeta med prognoser och lageroptimering för att nå rätt servicenivåer
• Delta i förbättringsarbete för att effektivisera flöden och minska kostnader
• Samarbeta med sourcing kring leveransprestanda och utveckling av leverantörsrelationer
• Använda ERP/MRP-system för planering och uppföljning
VI SÖKER DIG SOM
• Har en akademisk examen (motsvarande kandidatexamen), gärna inom industriell ekonomi, eller annan teknisk/ekonomisk utbildning
• Har goda kunskaper i Microsoft Office, med särskilt fokus på Excel för analys och rapportering, samt erfarenhet eller intresse av att arbeta i ERP/MRP-system
• Kan kommunicera tydligt och professionellt, skriftligt och muntligt
• Kan obehindrat kommunicera på svenska och engelska, då båda språk förekommer i det dagliga arbetet Vi ser det som meriterande om du bor i eller i anknytning till Luleå, då tjänsten är långsiktig.
Vi ser vi att du har har du följande personliga egenskaper:
• Analytisk
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Liko är en del av Baxter, en global ledare inom medicinsk innovation. På produktionssiten i Alvik, Luleå tillverkar vi Liko lyftprodukter som räddar och upprätthåller liv världen över.
Läs mer om Baxter här. Ersättning
